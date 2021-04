Am Dienstag wurde Fortunas Cheftrainer Friedhelm Funkel noch als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet. Einen Tag später verkündet der Verein auf Twitter: Der Vorstand stellt Funkel frei.

Gestern noch der Held und heute der Rauswurf: Die Geschichte von Friedhelm Funkel, dem Ex-Trainer des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, ist kurios. Das zeigt auch ein Blick auf den Twitter-Account des Vereins – er zeigt, wie rasant sich für Funkel die Situation bei Düsseldorf änderte:

🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Herzlichen Glückwunsch 🥳 Unser Cheftrainer Friedhelm Funkel wurde am Dienstagabend als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet. 👉🏻 https://t.co/H5lFiPgwUd #f95 | 🔴⚪️ | #Funkel https://t.co/hhVzRi4oyd Fortuna Düsseldorf, Twitter, 28.1.2020, 20:20 Uhr

Vorstand von Fortuna Düsseldorf stellt Friedhelm Funkel frei. 👉🏻 https://t.co/1LhdOC9bA3 #f95 | 🔴⚪️ | #Funkel https://t.co/OHnstOu7pU Fortuna Düsseldorf, Twitter, 29.1.2020, 9:56 Uhr

Was war passiert?

Funkel wurde noch am Dienstag als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet. Die Wahl wird von den Stimmen der Mitglieder des Vereins Düsseldorfer Sportpresse und rund 10.000 sportinteressierten Düsseldorfern getroffen. Die Auszeichnung geht seit 1993 jährlich an herausragende Sportlerinnen und Sportler der Stadt.

Am Abend zeigte sich Funkel noch begeistert von der positiven Stimmung:

Der Rückhalt der Stadt (...) ist riesengroß. Das ist genau der Weg, den wir weiter gehen müssen – die Fans und wir gemeinsam und wir werden das dann auch gemeinsam schaffen.

Fortuna Düsseldorf gratulierte dem Trainer überschwänglich auf Twitter. 14 Stunden später folgte der nächste Tweet: Der Vorstand von Fortuna Düsseldorf habe Friedhelm Funkel freigestellt.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Verein reagiert auf sportliche Krise“. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sagt dazu:

Wir stellen mit 18 eigenen Treffern die torärmste Offensive und mit 40 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Bundesliga. Das führt dazu, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht mehr an den Turnaround für den Klassenerhalt glauben. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren.

Funkel wurde die Nachricht vor dem Vormittags-Training übermittelt. Noch im Dezember war sein Vertrag bis 2021 verlängert worden. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Spekulationen um ein Ultimatum für den Fortuna-Coach gegeben – diese wurden allerdings von Funkel selbst und den Verantwortlichen vehement dementiert.

Fortuna auf dem letzten Tabellenplatz

Funkel wurde wohl die 0:3 Niederlage gegen Bayer Leverkusen zum Verhängnis – dadurch rutschte Fortuna Düsseldorf auf den letzten Tabellenplatz.

Funkel ist ein Bundesliga-Urgestein: Er war knapp vier Jahre Düsseldorfs Cheftrainer und der älteste Coach in der Bundesliga. Für die Fortuna saß er laut Verein bei 138 Pflichtspielen auf der Bank. Er übernahm die Mannschaft in der 2. Bundesliga und führte sie 2018 zurück in die erste Liga.

In der letzten Saison war Funkel noch Düsseldorfs Held. Er führte die Mannschaft aus einer schwierigen Lage noch zum Klassenerhalt. Der 66-Jährige betonte stets, dass der Verein die letzte Station seiner Karriere sein werde.

Es gibt schon einen Ersatz: Uwe Rösler

@1_LPfannenstiel @Bundesliga_DE Rösler: "Es ging alles sehr schnell. Ich bin das erste Mal am Montagabend kontaktiert worden. Dienstagabend wurde es dann sehr konkret und ich habe keinen Moment gezögert. Ich freue mich auf die Aufgabe." #f95 | 🔴⚪️ | #Rösler Fortuna Düsseldorf, Twitter, 29.1.2020, 13:10 Uhr

Der Verein hat bereits einen Nachfolger für Funkel. Uwe Rösler hat als Coach in Norwegen, England und Schweden gearbeitet. Ex-Coach Funkel betont: „Ich kenne Uwe nicht persönlich, aber er übernimmt eine hundertprozentig intakte Mannschaft. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und hoffe, dass er schnell Zugriff auf die Mannschaft erhält.“