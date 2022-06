Das bisher heißeste Wochenende des Jahres 2022 gibt Vollgas: Die 35-Grad-Marke knacken wir wohl locker. Wie heiß wird es bei dir?

Der Sommer gibt zum ersten Mal in diesem Jahr Vollgas. Die Temperaturen pendeln sich an diesem Wochenende im hohen 30er-Bereich ein. Das schreit geradezu nach Abkühlung – im Pool, im Freibad oder am See. Davon können vor allem diejenigen ein Lied singen, die in einer Dachgeschosswohnung leben. Für sie werden vor allem die Nächte in den überhitzten Wohnungen zur Herausforderung.

Die Sonne knallt gnadenlos auf Dächer und Dachfenster, heizt alles darunter auf nahezu unerträgliche Werte auf. Ohne Ventilator steht die Luft und aus der Wohnung ganz oben wird so etwas wie der Schicksalsberg, der Vulkan aus dem Film Herr der Ringe. Und meistens halten sich sie hohen Temperaturen auch in der Nacht. SWR3 ist beu euch: Hier sind die besten Tipps für guten Schlaf bei heißen Temperaturen.

Ich will mich ja nicht über die Hitze beschweren, aber hier haben grade zwei Hobbits einen Ring durch das Dachfenster geworfen.

Wo wird es am Wochenende am heißesten?

Während die einen über die Hitze fluchen, freuen sich die anderen über den ersten Vorgeschmack auf den Sommer 2022. Immerhin ist bestes Wetter zum Baden, Grillen und draußen feiern. Wie warm es bei dir wird, kannst du hier ganz einfach herausfinden:

Baden-Württemberg wird im Südwesten Deutschlands am heißesten

Im Südwesten wird es vor allem in Baden-Württemberg richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag Temperaturen bis zu 37 Grad von der Kurpfalz bis zum Breisgau vorhergesagt.

An Rhein und Tauber folgte eine tropische Nacht - mit Temperaturtiefstwerten knapp über 20 Grad. Kühler wurde es nur in manchen Flussauen mit 14 Grad, bevor die Sonne am Sonntag wieder alles gibt.

Ab Sonntagmittag wächst dann aber die Gefahr von einzelnen Hitzegewittern. Die können auch Starkregen und Sturmböen mit sich bringen.

Warum wird es denn überhaupt so heiß?

Grund für die Hitze ist laut Deutschem Wetterdienst ein Schwung heißer Luft, der aus Afrika zu uns weht. Es ist die selbe Heißluftwelle, die in den vergangenen Tagen auch in Spanien und Frankreich für Hitzerekorde gesorgt hat.

In Frankreich rechnen die Metereologen mit dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad. Der Wetterdienst spricht von der frühesten Hitzewelle seit 1947. 14 Departements im Südwesten des Landes sind in Alarmzustand, die Temperaturen könnten dort laut dem Wetterdienst örtlich bis zu 42 Grad erreichen. Mehrere Festivals, Sport- und Kulturveranstaltungen wurden aufgrund der extremen Hitze abgesagt.

Schon am Freitag war in 11 Gemeinden Hitzerekorde gebrochen worden – in Carcassonne wurden etwa 40,4 Grad gemessen.

In Spanien ist es so heiß wie nur selten um diese Zeit

Schon über eine Woche dauert die Hitzewelle in Spanien an – und das ungewöhnlich früh in diesem Jahr. Für die Millionenmetropole Madrid warnte der nationale Wetterdienst Aemet vor 39 bis 40 Grad, in Saragossa waren es am Samstag sogar 45 Grad. Für Mallorca wurden 36 Grad prognostiziert. In den vergangenen Tagen waren die Temperaturen in Andalusien sogar bis auf 43 Grad gestiegen.

Temperatur-Rekord für Deutschland im Juni könnte fallen

Bei uns in Deutschland könnte am Samstag sogar der Rekord für die zweite Junidekade wackeln. Der bisherige Höchstwert von 38,3 Grad wurde am 18. Juni 2002 im nordrhein-westfälischen Herten erreicht, sagte Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst. Im Südwesten sei dieser Temperaturwert am Wochenende „lokal in Reichweite“.

