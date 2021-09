Am Sonntagabend ist in einem Ettlinger Fünf-Sterne-Hotel ein Feuer ausgebrochen. Acht Menschen wurden leicht verletzt. War ein falscher Sauna-Aufguss Auslöser des Brands?

Nur wenige Tage nach dem nächtlichen Brand im „Badischen Hof“ in Baden-Baden hat wieder ein badisches Luxushotel Feuer gefangen. Diesmal stand das Hotel „Erbprinz“ in Ettlingen in Flammen.

Kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend brach dort nach Polizeiangaben ein Feuer im Sauna-Bereich aus. Alle vier Saunen sollen dabei zerstört worden sein. Die Spa-Räumlichkeiten liegen im Erdgeschoss des fünfgeschossigen mittleren Gebäudes der Hotel-Anlage.

War Sauna-Aufguss Ursache des Feuers?

Bis 22 Uhr kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen. Das Gebäude wurde komplett evakuiert, umliegende Straßen teilweise gesperrt. Acht Personen wurden leicht verletzt – sie erlitten Rauchgasvergiftungen.

Es ging sehr schnell. Wir haben den Qualm gesehen und zwei Minuten später mussten wir das Zimmer fluchtartig verlassen.

Der Schaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an. „Erbprinz“-Chef Bernhard Zepf vermutet einen falsch durchgeführten Sauna-Aufguss durch einen Hotelgast als Auslöser. Das sagte er den Badischen Neusten Nachrichten.

Feuerwehr berichtet von Zeugenaussagen

Der Kreisfeuerwehrverband im Landkreis Karlsruhe erwähnt in einer Mitteilung Zeugenaussagen von Sauna-Gästen, wonach ein Gast entgegen der bestehenden Coronabestimmungen versucht haben soll, einen Sauna-Aufguss selbständig durchzuführen. Hierbei soll sich der Sauna-Ofen entzündet haben. Der Versuch durch die Sauna-Gäste, den Brand selbst mit Wasser zu löschen, soll nicht erfolgreich gewesen sein.

Schadenssumme könnte weiter ansteigen

Über dem Wellnessbereich des Hotels befindet sich ein mehrstöckiges Gebäude. Die Schadenssumme könnte weiter steigen, so ein Sprecher des Hotels gegenüber dem SWR, wenn das Gebäude durch das Feuer stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die entsprechenden Untersuchungen laufen. Sachverständige haben den Brandort bereits am Montag untersucht. Auch die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.