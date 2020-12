Die vorletzte Hürde für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer ist genommen. Die Wissenschaftler der EMA sind zu dem Schluss gekommen, dass das Mittel sicher ist.

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer wäre der erste Impfstoff, der in der EU zugelassen wird. Er wurde von dem deutschen und dem amerikanischen Unternehmen gemeinsam entwickelt.

EMA-Wissenschaftler: Corona-Impfstoff ist sicher

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) war die vorletzte Instanz in der Reihe der Prüfungen. Deren Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass der Impfstoff sicher ist.

Jetzt müssen noch die EU-Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten der Marktzulassung zustimmen, dann kann in Deutschland ab dem 27. Dezember geimpft werden. In mehreren Ländern – darunter die USA, Kanada und Großbritannien – ist der Impfstoff bereits zugelassen.

Experten: Nebenwirkungen unangenehm, aber nicht gefährlich

Experten sagen über das Vakzin aus Rheinland-Pfalz und den USA: Die Nebenwirkungen seien nicht angenehm, aber auch kein Anlass für größere Bedenken. In einer Studie wurden von Ende Juni bis Mitte November knapp 45.000 Männer und Frauen untersucht. Bei einigen Probanten traten danach Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen auf.

Weiterer Impfstoff der US-Firma Moderna in Aussicht

Über eine Zulassung des Impfstoffes des US-Unternehmens Moderna für die EU will die Europäische Arzneimittelagentur am 6. Januar entscheiden.

In den USA ist der Moderna-Impfstoff bereits im Einsatz. Dort werden zunächst Menschen in Gesundheitsberufen und Risikopatienten in Pflegeheimen geimpft.