Im Diesel-Abgasskandal wurde heute am Europäischen Gerichtshof ein wichtiges Urteil gefällt. Was das für Autobesitzer bedeutet, erfährst du hier.

Bisher war unklar, ob die Besitzer eines Diesels mit Thermofenster Schadenersatz verlangen können. Dem Urteil nach können sie es jetzt, wenn dieses Thermofenster als unzulässige Abschalteinrichtung eingestuft wird und dem Käufer dadurch Schaden entstanden ist, sagt der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Bei diesem EuGH-Urteil geht es nicht um Diesel mit Schummelsoftware, sondern um Motoren mit Thermofenster, die die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen ausschalten.

Was ist das sogenannte Thermofenster? Ein Teil der Abgase wird eigentlich direkt wieder im Motor verbrannt. Je nach Außentemperatur wird dieser Mechanismus allerdings automatisch gedrosselt – um den Motor zu schützen, wie die Hersteller sagen. Kritiker werfen ihnen vor, auch hier darauf geschaut zu haben, dass die Autos die Grenzwerte vor allem unter Test-Bedingungen einhalten. Das Luxemburger Verfahren betrifft ein Thermofenster von Mercedes-Benz, wie Daimler inzwischen heißt.

EuGH-Urteil gibt Autobesitzern recht

Alle Prozesse dazu lagen in Deutschland gerade auf Eis, denn alle haben auf dieses Urteil gewartet. Bisher waren die Kläger, die Schadenersatz fordern, in Deutschland nicht so erfolgreich. Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion meint, das wird sich jetzt ändern.

Ich stelle mir vor, dass da jetzt einige Manager in der Autoindustrie das Fürchten bekommen. Denn sehr viele Autobesitzer könnten jetzt klagen, weil ja bei ganz unterschiedlichen Herstellern solche Temperaturfenster verwendet wurden. Allerdings ist die Frage, wann das Ganze verjährt ist und inwiefern sich die Autobesitzer auch anrechnen lassen müssen, wie viel sie mit dem Auto schon gefahren sind. In der Vergangenheit haben deutsche Gerichte gesagt, jeder gefahrene Kilometer ist anzurechnen mit der Folge, dass manche Autobesitzer dann nichts mehr bekommen würden.

Was passiert nach dem EuGH-Urteil?

Es bleibt auch danach noch länger für alle Betroffenen spannend, denn das EU-Urteil muss noch in nationales Recht umgesetzt werden – dafür hat der Bundesgerichtshof für den 8. Mai schon mal einen Termin eingeplant.

Mehr zum EuGH-Urteil hörst du auch im SWR3 Topthema:

So reagiert Mercedes auf das EuGH-Urteil

Mercedes gibt sich nach dem Urteil gelassen: „ Mercedes-Benz-Fahrzeuge, die von einem Rückruf betroffen waren oder sind, können nach entsprechenden Software-Updates dauerhaft weiter uneingeschränkt genutzt werden. Wie nationale Gerichte die Entscheidung des EuGH in Bezug auf das nationale Recht anwenden werden, bleibt abzuwarten “, teilte der Autohersteller mit.

Hintergrund: Der Diesel-Skandal für Einsteiger

Seit 125 Jahren gibt es den Dieselmotor. Besonders für Vielfahrer bot er auch eine Menge Vorteile: Kfz und Kraftstoff haben steuerliche Begünstigungen. So kostete ein Liter Diesel teilweise bis zu 20 Cent weniger als ein Liter E10. Jetzt sind es allerdings nur noch wenige Cent. Außerdem verbrauchen Diesel-Autos im Vergleich zum Benziner auf der gleichen Strecke bis zu 25 Prozent weniger. Das spart zum einen Geld. Zum anderen: Wenn ein Auto weniger Kraftstoff braucht, stößt es auch weniger vom klimaschädlichen CO2 aus. Doch der als so umweltfreundlich geltende Diesel ist eigentlich eine Dreckschleuder.

Der Dreck aus dem Auspuff: Giftiges Stickstoffdioxid

Was sind Stickoxide? Stickoxide sind gasförmige Verbindungen aus Stickstoff (N) und Sauerstoff (O). Stickstoffmonoxid (NO) oder Stickstoffdioxid (NO₂) kommen in der Natur so kaum vor. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen. Besonders viel Stickoxid senden Dieselmotoren aus, weil der Kraftstoff dort bei höheren Temperaturen verbrennt als im Benziner. Aus dem Diesel-Abgas können Stickoxide zwar chemisch gelöst werden, dies geht aber nur durch eine aufwendige Nachbehandlung mit Harnstoff.

Die immer strenger gewordenen Euro-Normen sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Luft sauberer wird. Doch die Untersuchungen des Umweltbundesamtes zeigen, dass Diesel-Autos die Auflagen unter realen Bedingungen nicht einhalten. Der Grenzwert eines Euro-6-Norm-Diesel liegt bei 80 Milligramm Stickoxid pro Kilometer, das Umweltbundesamt kam bei Messungen aber im Schnitt auf 507 Milligramm. Der Grenzwert eines Euro-4-Norm-Diesel liegt bei 250 Milligramm, die Messungen kamen im Schnitt auf 674 Milligramm. Das Ausmaß der Tricksereien der Autobauer wurde durch den Abgas-Skandal bekannt.