Wenn ein Feuerwehrmann zu Hause sitzt während er sich für den eventuellen Einsatz bereit halten muss – ist das Arbeitszeit oder nicht? Darüber hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden.

Rufbereitschaft ist nur in Ausnahmefällen in vollem Umfang Arbeitszeit, urteilten die Richter am Europäischen Gerichtshof. Danach kann sich ein Arbeitnehmer seine Rufbereitschaft nur dann vollständig als Arbeitszeit anrechnen lassen, wenn er währenddessen in seiner Freizeit-Gestaltung ganz erheblich beeinträchtigt ist. Wenn dem nicht so ist, gelten nur die Stunden als Arbeitszeit, in den auch tatsächlich gearbeitet wird.

EuGH: "Im Einzelfall müssen die nationalen Gerichte prüfen, ob es sich um Arbeitszeit handelt"

Im konkreten Fall ging es um einen Feuerwehrmann aus Offenbach in Hessen. Seine Bereitschaft verbringt er außerhalb der Dienststelle, er muss aber im Ernstfall innerhalb von 20 Minuten verfügbar und voll einsatzbereit sein. Diese Rufbereitschaft wollte der Feuerwehrmann als Arbeitszeit angerechnet bekommen.

Nicht der EuGh sondern das Verwaltungsgericht Darmstadt muss jetzt nochmal alle Umstände der Ruhe- und Arbeitsbedingungen des Offenbacher Feuerwehrmannes prüfen, was für ihn Arbeits- und was keine Arbeitszeit ist.

Die Vergütung von Rufbereitschaften haben die EU-Staaten und Tarifverträge zu regeln. Die Gewerkschaft Verdi weist darauf hin, dass in Deutschland für alle Rufbereitschaften, die Arbeitszeit darstellen, der Mindestlohn gilt.

Unterschiedliche Regelungen bei Feuerwehren

Bisher zählen bei manchen Feuerwehren Bereitschaftsdienste zur Arbeitszeit, bei anderen nicht. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft erhofft sich von dem Urteil, dass das nun einheitlich geregelt wird.