Um die Konzert- und Veranstaltungshallen endlich wieder zu füllen, hat der Ticket-Riese Eventim vorgeschlagen, Eintrittskarten an eine Corona-Impfung zu binden. Ist sowas überhaupt erlaubt?

Der Veranstaltungs- und Ticket-Riese Eventim bringt wieder Feuer in die Diskussion um Privilegien für Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Idee des Konzerns: Tickets für Events nur noch an Menschen zu verkaufen, die nachweisen können, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind.

„Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen“, sagte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg der Wirtschaftswoche.

Werden Events ein Privileg für Geimpfte?

Die Systeme bei Eventim seien schon so eingerichtet, dass sie Impfausweise lesen könnten, teilte Eventim mit. Das klingt so, als müssten die Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, in die Röhre schauen – sie würden dann keine Tickets für Konzerte und andere Events mehr bekommen.

Kein Gesetz gegen Ungleichbehandlung wegen Impfstatus

Ist das dann nicht schon Diskriminierung? Nein, sagt Christoph Kehlbach aus der ARD-Rechtsredaktion. „Als privates Unternehmen darf Eventim grundsätzlich frei entscheiden, wem es Tickets verkauft und wem nicht. Das nennt man Vertragsfreiheit. Einzige rechtliche Einschränkung: Auch private Unternehmen dürfen nicht diskriminieren, etwa wegen des Geschlechts oder der Herkunft. Im Gesetz steht aber aktuell kein Verbot, das eine Ungleichbehandlung wegen des Impfstatus verbietet. Wenn man sich den Impfpass vorzeigen lässt, muss man aber natürlich an den Datenschutz denken.“

Eventim-Chef hat keine Bedenken gegen Impfung

Er verstehe, wenn Menschen wegen einer Impfung Bedenken hätten, sagte Eventim-Chef Schulenberg weiter. „Aber wenn man sieht, wie nun weltweit ohne relevante Nebenwirkungen geimpft wird, dann ist zu hoffen, dass diese Skepsis auch bald schwinden wird.“

Eventim vergibt Impfermine in Schleswig-Holstein

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen bis zum Ende des Sommers alle Bundesbürger die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. In Schleswig-Holstein organisiert Eventim selbst die Vergabe von Impfterminen.

Mit anderen Bundesländern gebe es Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit in der Zukunft, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, sagte Schulenberg. „Je schneller die Bevölkerung geimpft ist, desto schneller können auch Veranstaltungen wieder stattfinden.“

Für das Unternehmen ist das ein neues Geschäftsfeld in Zeiten, in denen durch die Corona-Beschränkungen die Veranstaltungsbranche weitgehend brach liegt. Vor allem gehe es aber darum, „einen Beitrag zu leisten, damit wir alle diese Pandemie baldmöglichst überwinden“, sagte Schulenberg.