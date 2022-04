Er war einer der Großen des deutschen Sportfernsehens: Wolf-Dieter Poschmann. Nach Angaben des ZDF starb er am Freitag mit 70 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Wolf-Dieter Poschmann gehörte über Jahrzehnte zur Stammbesetzung des ZDF bei Großereignissen. Er berichtete von den Olympischen Spielen, von mehreren Fußball-Welt- und -Europameisterschaften sowie von Leichtathletik-WM und -EM.

Über 30 Jahre war er eines der prägenden Gesichter und eine der einprägsamen Stimmen vieler Sportsendungen im Zweiten.

Wir haben leider eine weitere traurige Nachricht ... 🖤 Wolf-Dieter Poschmann, langjähriger Leiter und späterer Chefreporter der ZDF-Sportredaktion, ist letzten Freitag im Alter von 70 Jahren verstorben. In diesen schweren Stunden wünschen wir den Angehörigen viel Kraft. https://t.co/Nstonu1qB0

Poschmann moderierte 230 Mal das Aktuelle Sportstudio

Bekannt wurde Wolf-Dieter Poschmann vor allem als Moderator des Aktuellen Sportstudio. Von 1994 bis 2011 führte er insgesamt 230 Mal durch den TV-Klassiker. Die Sportreportage präsentierte er von 1990 bis 1995.

Poschmann studierte Germanistik und Pädagogik mit dem Ziel, Deutschlehrer zu werden. Zum ZDF kam Poschmann 1986 – zunächst über eine Hospitanz, anschließend wurde er freier Mitarbeiter in der Sportredaktion. 1993 wurde er dort Redakteur, zwei Jahre später deren Leiter. Nach zehn Jahren in dieser Funktion wechselte der Journalist auf die Position des Chefreporters in der Hauptredaktion Sport. Nach den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro ging Poschmann in den Ruhestand.

Wolf-Dieter Poschmann ist 1951 in Köln geboren. Eigentlich wollte er Fußball-Profi werden. Als klar wurde, dass daraus nichts werden würde, begann er mit der Leichtathletik – mit Erfolg. Über die Mittelstrecke zählte er zu den Top-Athleten in Deutschland.