Der Fahrer soll nach dem Unfall auf der A44 kurz ausgestiegen und dann weitergefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen, die zu dem tödlichen Unfall am Sonntagabend etwas sagen können.

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines SUV, der nach einem Unfall bei der Anschlussstelle Düsseldorf-Messe Arena geflüchtet sein soll. Nach Angaben der Polizei soll sich der tödliche Unfall am Sonntagabend so abgespielt haben:

Polizei: Fahrer nach Unfall auf A44 einfach weitergefahren

Drei junge Männer mussten wegen eines Reifenschadens an ihrem Wagen auf dem Seitenstreifen der A44 anhalten. Als der 26-jährige Fahrer ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, wurde er von einem SUV erfasst und gegen sein Fahrzeug geschleudert.

Der Fahrer des SUV habe 300 Meter weiter angehalten und sei ausgestiegen, um sich den Schaden an seinem Wagen anzuschauen. Dann sei er nach Angaben der Polizei weitergefahren, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Der 26-Jährige verstarb in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls, der sich am Sonntagabend um 18.34 Uhr ereignete. Das Fahrzeug des Flüchtigen müsse an der rechten Frontseite beschädigt sein.

