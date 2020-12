Mehr Züge, steigende Preise, neuer Takt – ab 13. Dezember gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Wir erklären was sich ändert und was die Bahn über Weihnachten plant.

Für den sogenannten Deutschland-Takt soll der Bahnverkehr bis 2030 auf einen bundesweiten Taktfahrplan umgestellt werden. Für Verbraucher sollen so die Abfahrtszeiten zuverlässiger, planbarer und einfacher zu merken sein.

Die Züge sollen dafür jede Stunde in jede Richtung zur selben Minute fahren - Fernzüge in einem Takt von 60 Minuten und auf Hauptachsen im 30-Minuten-Takt. Zwischen den beiden größten Städten Deutschlands, Hamburg und Berlin, legt die Bahn mit dem Fahrplanwechsel nun mit diesem Halbstundentakt los.

Diese Verbindungen kommen im neuen Fahrplan dazu

Zwischen Berlin und Bonn gibt es ab Sonntag deutlich mehr direkte ICE-Verbindungen: Künftig sind es 14 - zehn mehr als bislang. Außerdem gibt es einen neuen Eurocity-Express zwischen München und Zürich in der Schweiz. Die beiden Städte sind dann mit zwölf Zugfahrten täglich doppelt so häufig wie bisher verbunden.

Mehr ICE 4 und XXL-ICE bei der Bahn

Neu in den Dienst stellt die Bahn im Zuge ihrer mehrjährigen, 8,5 Milliarden Euro schweren Flottenmodernisierung unter anderem 15 neue ICE 4, die etwa zwischen Köln und Berlin fahren sollen und auf dieser Strecke erstmals auch die Mitnahme von Fahrrädern im ICE ermöglichen.

Im kommenden Juni kommt auf der Strecke von Hamburg über Frankfurt am Main in die Schweiz außerdem erstmals ein XXL-ICE mit 13 Wagen und 918 Sitzplätzen zum Einsatz – so viele wie nie zuvor in einem ICE.

Die Bahn will mehr ICE-4-Züge einsetzen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Das wird teurer

Die Flexpreise steigen nach Konzernangaben zum Fahrplanwechsel um durchschnittlich 1,5 Prozent und die Streckenzeitkarten sowie die BahnCard 100 um durchschnittlich 1,9 Prozent. Die Super Sparpreise und Sparpreise bleiben hingegen unverändert, ebenso die beiden BahnCards 25 und 50.

Nach Angaben der Bahn liegen die Preise auch nach der Erhöhung unter dem Vorjahresniveau. Denn zum 1. Januar 2020 hatte das Unternehmen im Zuge der Mehrwertsteuersenkung für Fernverkehrstickets seine Preise um rund zehn Prozent gesenkt.

Corona-Sonderzüge zu Weihnachten

In der Corona-Pandemie will die Bahn vor allem der Sorge vor vollen Zügen entgegentreten - und setzt deshalb deutlich mehr ICE ein. Zwischen dem 18. und 27. Dezember gibt es rund 100 Sonderzüge.