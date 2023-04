Wo kann Fahrradfahren in der Stadt Spaß machen – und wo bedeutet es eher Stress? Laut Fahrradclub ADFC sind das die fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland.

Ein mini Wermutstropfen aus Baden-Württemberg: Karlsruhe steht nicht mehr an der Spitze der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands. In diesem Jahr hat es nur für Platz zwei gereicht. Offenbar sind die Leute in Karlsruhe mit dem Radnetz dort nicht mehr ganz so zufrieden – auch wegen der vielen Baustellen.

Welche Stadt ist am fahrradfreundlichsten?

Laut Umfrage, die der Fahrradclub für seinen jährlichen ADFC-Fahrradklima-Test gemacht hat, haben die meisten für Münster in Nordrhein-Westfalen als beste Fahrradstadt in Deutschland gestimmt. Und zwar in der Kategorie 200.000 bis 500.000 Einwohner.

Mit Karlsruhe und Freiburg tauchen zwei Städte aus Baden-Württemberg unter den Top Ten auf. Aus Rheinland-Pfalz hat es keine Stadt ganz nach oben geschafft. Mainz ist als beste Stadt aus RLP auf Platz elf gelandet.

Wie schneidet euer Wohnort bei den radfreundlichen Städten ab? In der Ergebnis-Übersicht des ADFC könnt ihr danach suchen:

Fahrradfreundlich? Stuttgart nur auf Platz elf

Im Ranking bei den Großstädten, die mehr als 500.000 Einwohner haben, hat Bremen am besten abgeschnitten. Danach folgen Frankfurt und Hannover auf den Plätzen zwei und drei. Stuttgart hat es in dieser Kategorie nur auf Platz 11 von 14 geschafft.

ADFC: Radfahren in Städten ist eher unbefriedigend

Als Ergebnis zum ADFC-Fahrradklima-Test 2022 heißt es: Wo viel für das Fahrrad getan wird, wird auch das Fahrradklima besser. Heißt: Finden Radfahrerinnen und Radfahrer breite Radwege, Angebote an Mieträdern und viele Abstellmöglichkeiten in den Städten, sind sie zufriedener und bewerten ihre Städte und Gemeinden auch besser.

In Sachen Radfahren gibt es also noch Luft nach oben. Denn die Teilnehmenden des Fahrradklima-Tests haben den Städten in Deutschland die Gesamtnote 3,96 gegeben – also nicht wirklich befriedigend.