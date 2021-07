In Trier sorgt ein gefakter Brief der Stadtverwaltung für Aufsehen. Darin wird behauptet, dass die Innenstadt bis 2025 autofrei werden soll. SUV-Fahrer soll es ganz hart treffen.

Mit dem SUV nur noch zwischen sechs und sieben Uhr morgens beziehungsweise nach 20 Uhr in die Trierer Innenstadt – und das Ganze schon ab Januar 2022?! Dem ein oder anderen Leser eines gefälschten Briefes der Stadtverwaltung dürfte wohl die Kinnlade runtergefallen sein. Das Schreiben war am Wochenende massenhaft in Breifkästen gelandet. Aber: Was nach einem offiziellen Brief der Stadt Trier aussieht, ist definitiv ein Fake. Auch die darin beschriebene Sondersteuer für SUVs, der sogenannte Trierer Klimagroschen, ist rein fiktiv.

So sieht der gefälschte Brief der Trierer Stadtverwaltung aus. Das Ministerium für Mäßigung bei Marktversagen, das im Brief als Absender erwähnt wird, gibt es natürlich nicht. SWR

5 Dinge, die man sofort tun kann, um das Klima zu schützen

Ein Trierer Ministerium für Mäßigung bei Marktversagen gibt es nicht

Der Brief hat offiziellen Charakter, denn im Briefkopf befinden sich die Logos des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Trier. Verfasser ist demnach das Ministerium für Mäßigung bei Marktversagen. Doch solch ein Ministerium gibt es bei der Stadt natürlich nicht. Das ist vermutlich auch das eindeutige Indiz, dass es sich um einen gefälschten Brief handelt. Inzwischen hat die Stadt Trier auf ihrer Webseite sich auch zu dem Schreiben geäußert und stellt klar, dass es sich um ein Fake handelt.

Studie: Bremst Aufforstung den Klimawandel weniger als erhofft?

Ermittlungen wegen Fake-Brief in Trier laufen

Die Trierer Stadtverwaltung wurde über Anrufe und soziale Medien darauf aufmerksam gemacht. Dort beschäftigt sich nun die Rechtsabteilung mit der Sache. Die Stadt hat Strafantrag gegen Unbekannt gestellt. Beschwerden über den Brief seien bei der Polizei Trier bisher nicht eingegangen, sagte ein Sprecher dem SWR. Hinweise, wer das gefälschte Schreiben der Stadt Trier verschickt hat, gebe es bisher nicht.