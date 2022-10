Die junge Frau war demnach alleine in rund 3200 Metern Höhe aus dem Flugzeug abgesprungen. Kurz vor der Landung flog sie nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine Kurve und stürzte aus wenigen Metern Höhe ab. Dabei habe sie schwere Verletzungen erlitten, an denen sie

später im Krankenhaus starb. Das Mädchen sprang schon rund ein Jahr lang alleine. Ihr Fluglehrer war zwar mit abgesprungen, konnte das

Unglück aber nicht verhindern. Jugendliche dürfen in Deutschland nach Angaben des DeutschenFallschirmsportverbands mit 14 Jahren die praktische Ausbildung zum Fallschirmspringen beginnen. Die Lizenz bekommen sie nach erfolgreicher Prüfung dann mit 16 Jahren ausgestellt.