Kann ja mal passieren: Du kommst nach Hause und da liegt in deinem Bett eine absolut fremde Frau. Da rufst du besser die Polizei! Nicht.

Ort des Geschehens: Ein Schlafzimmer in SWR3Land. Genauer gesagt ein Schlafzimmer in Süßen, Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Um 12.30 Uhr klingelt es bei der Polizei, ein Notruf geht ein. Ein Mann bittet um Hilfe, denn: Eine fremde Frau liegt in seinem Bett.

Wer ist die fremde Frau im Bett?

In der Wohnung des Mannes angekommen, stellten die Beamten am Freitagmittag jedoch fest, dass die Frau dem Mann gar nicht so fremd ist: Es war seine Lebensgefährtin. Der 56-Jährige war schlicht so betrunken, dass er seine Partnerin nicht erkannt hatte. Autsch. Laut einem Sprecher der Polizei vom Samstag war auch seine Partnerin betrunken. Als der Mann die Beamten bat, ihm zu helfen, seine verlorenen Socken wiederzufinden, beendeten die Polizisten den Einsatz. Wir haben Fragen, so viele Fragen...