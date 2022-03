Der Albtraum eines jeden Autofahrers – in der Nacht auf der Autobahn kommt einem ein Fahrzeug entgegen. Auf der A5 bei Ottersweier ist genau das passiert, mit tödlichem Ausgang.

Es ist die A5 zwischen Bühl und Achern in Fahrtrichtung Basel: Gegen 0:30 Uhr wird der Polizei dort ein Falschfahrer gemeldet. Schon kurz darauf gibt es einen Frontalzusammenstoß zwischen dem mutmaßlichen Geisterfahrer und einem Kleinbus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Offenburg war der Fahrer eines in Tschechien zugelassenen Autos entgegen der Fahrtrichtung zwischen Bühl und Achern unterwegs. Warum ist noch nicht klar.

Zwei Menschen sterben nach Unfall auf der A5, sieben sind verletzt

Ein Insasse des Kleinbusses wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher sei später in einem örtlichen Krankenhaus gestorben, sagte die Polizei.

Sieben Menschen, die ebenfalls im Bus unterwegs waren, wurden in Krankenhäuser gebracht. Fünf von ihnen sind schwer, zwei leicht verletzt.

Die Autobahn war bis 7 Uhr in Richtung Basel voll gesperrt. Neben Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren drei Hubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen über den genauen Unfallhergang laufen.