Natürlich fällt der Name Jürgen Klopp, der im Sommer den FC Liverpool verlässt, aber erstmal eine Pause will. Xabi Alonso, der mit Leverkusen auf Meisterkurs ist und sich die Vereine in Europa aussuchen kann. Natürlich fällt der Name Sebastian Hoeneß, der mit Stuttgart gerade extrem erfolgreich ist und aus dem Bayern-Kosmos kommt, sein Onkel ist Uli Hoeneß. Klar ist: Auf diesem Level ist die Auswahl nicht so groß.