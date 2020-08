Ein rassistischer „Fan “des 1. FC Köln kündigt seine Mitgliedschaft, weil das neue Auswärtstrikot des Vereins unter anderem die Kölner Zentralmoschee zeigt. Eine Kündigung, die der 1. FC Köln gern entgegen nimmt – und für den „Fan“ hat der Klub sogar einen Dank über.

„Diese Kündigung bestätigen wir gern.“ So kommentiert es der 1. FC Köln auf Twitter, wenn ein „Fan“ seine Mitgliedschaft im Verein aus rassistischen Gründen kündigt. Da das neue Auswärtstrikot des Vereins unter anderem die Kölner Zentralmoschee zeige, könne er sich nicht mehr damit identifizieren.

#effzeh-Charta nicht gelesen? Diese Kündigung bestätigen wir gern. Und danke für die Idee mit dem Trikot. Hadi tschüss. https://t.co/KT2kMbOsFr 1. FC Köln, Twitter, 11.8.2020, 12:27 Uhr

Rosa Trikot für den 1. FC Köln?

Dem Verein ist die Kündigung offenbar sehr recht – und bedankt sich für den vermutlich sarkastisch gemeinten Vorschlag eines rosa Trikots, um die nach außen gezeigte Weltoffenheit zu vervollständigen. Die Idee wurde in Photoshop auch gleich mal umgesetzt.

Der 1. FC Köln verweist in seinem Tweet zudem auf seine Charta. Darin heißt es unter anderem:

Levve un levve losse Zweiter Leitsatz des 1. FC Köln zu Toleranz, Offenheit und Respekt

Der Geschäftsführer des 1. FC Köln Alexander Wehrle sagte der Bild: „Die Moschee steht symbolisch für die große türkische Community in Köln, in der es sehr viele eingefleischte FC-Fans gibt. Und sie ist ein unverwechselbarer Teil der Kölner Skyline geworden. Daher war für uns eindeutig, dass die Moschee auf einer aktuellen Abbildung der Skyline auf dem Trikot des 1. FC Köln dazugehört.“

Doch mit der Identifikation mit diesen Vereinswerten – oder auch nur dem Verein an sich scheint es bei manchen „Fans“ des 1. FC Köln nicht allzu weit her zu sein. So landete wohl auch eine Beschwerde-Mail mit Bezug zum Trikot mit Moschee beim 1. FC Kaiserslautern. Nun gut, beide Vereine kann man mit FCK abkürzen. Als Anhänger eines Teams sollte man die Kürzel seines Klubs aber schon kennen.

Beschwerde ging auch an den FCK

Der FCK, also die Roten Teufel aus Kaiserslautern, leitete die Beschwerde ebenfalls auf Twitter an den 1. FC Köln weiter – und solidarisierte sich mit den Kölnern, indem er um eine Vorlage für das Aufreger-Trikot bat.