Fußball für den guten Zweck: Als Mainz 05 am Samstag auf den 1. FC Kaiserslautern traf, waren die Teams keine Gegner, sondern sammelten zusammen Spenden für die Betroffenen der Flutkatastrophe.

Die Fluten, die Mitte Juli ganze Landstriche in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mitgerissen und zerstört haben, machten auch nicht vor den zahlreichen Sportvereinen in der Region Halt. Der Sportbund Rheinland schätzt die Schadenssumme an den gesamten Sportanlagen auf 25 Millionen Euro und an beweglichem Sportmaterial auf 1,3 Millionen Euro – und das ist wohl nur eine vorsichtige Schätzung.

Mainz 05 und 1. FC Kaiserslautern veranstalten Benefizspiel

Um den schwer gebeutelten Sportlerinnen und Sportlern im Hochwassergebiet zu helfen, trafen sich der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Kaiserslautern am Samstag zum Benefizspiel. Aus dem Gegeneinander sollte ein Miteinander werden: Das Spiel für den guten Zweck stand unter dem Motto „Gemeinsam für den Sport“.

Sportlich sind wir zwar Konkurrenten, aber vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe geht es einzig und allein darum, zusammenzustehen und zu helfen.

150.000 Euro Spenden für die Betroffenen der Flut

Rund 1.500 Zuschauer sahen das 1:1 der beiden Teams. Für die Mainzer erzielte Danny Schmidt das Tor, Elias Huth sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich. Der Mainzer Torwart Finn Dahmen sah wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Die wirklich wichtige Zahl des Tags war aber die Spendensumme: Insgesamt kamen 150.000 Euro zusammen.

Dazu gab es eine große Spendenaktion der beiden Vereine in Kooperation mit der Aktion Deutschland Hilft, dem SWR sowie den Sport- und Fußballverbänden des Landes. Roger Lewentz, der rheinland-pfälzische Sport-Minister, übernahm die Schirmherrschaft.

Der Sport und speziell der Fußball verbindet – das hat er schon oft gezeigt. Gemeinsam mit Mainz 05 wollen wir den Menschen in den betroffenen Gebieten so schnell wie möglich Hilfe und Unterstützung zukommen lassen

Spiel im SWR live verfolgen

Anpfiff war um 14 Uhr im Stadion Oberwerth in Koblenz. Für Daheimgebliebene übertrug der SWR im das Spiel SWR Fernsehen, auf dem SWR Sport Youtube-Kanal, bei SWR.de/sport und in der ARD Mediathek. Hier kann man es nachschauen:

Spendenaktion auch als Call-In-Show

Das Ganze sollte nach Art einer Call-In-Show laufen, bei der alle Fans an den Geräten über eine Telefon-Hotline spenden können: 0180 22 8 22. Die Hotline war im Zeitraum von 13:25-16:30 Uhr durchgängig mit 150 Mitarbeitern besetzt; außerdem wurde von 12-18 Uhr zusätzlich eine Mailbox geschaltet, auf der Anrufer, die vor oder nach der Liveübertragung anriefen oder während dieser nicht zu einem Mitarbeiter durchkamen, eine Nachricht hinterlassen konnten, um zurückgerufen zu werden.

Darüber hinaus wird der Erlös aus dem Ticket-Verkauf zum Benefizspiel gespendet sowie auf der Webseite der Aktion Deutschland Hilft ein eigenes Spendenkonto unter dem Titel „Benefizspiel Fußball“ eingerichtet.

Das Spendenkonto der Aktion „Gemeinsam für den Sport“ Aktion Deutschland Hilft e.V.

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft

Spenden-Stichwort: Benefizspiel Fußball

„ Wenn alle Fußballerinnen und Fußballer, alle Sportlerinnen und Sportler einen kleinen Betrag spenden, können wir als Gemeinschaft große Hilfe leisten. Damit die Menschen, insbesondere die Kinder, in den Katastrophengebieten in ihren Sportvereinen baldmöglichst wieder eine Form von Normalität und Gemeinschaft erleben können “, appelliert Hofmann. Und Hengen verspricht: „Allen Fans und Interessierten bieten wir mit dem Benefizspiel und den begleitenden Aktionen eine einfache Möglichkeit, zu helfen und sicherzustellen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. “

