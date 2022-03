Nach tagelanger Vorarbeit hat die Sprengung eines Felsen im Höllental geklappt. Die war notwendig geworden, weil der Fels drohte, auf die B31 und Bahngleise zu stürzen.

Eigentlich war geplant, nur einen etwa 60 Tonnen schweren Felsbrocken zu sprengen. Der wurde nur noch von einem Baum gehalten und drohte 300 Meter in die Tiefe auf die unterhalb gelegene Bundesstraße 31 und auf Bahngleise zu stürzen.

Aus Vorsicht zwei Felsbrocken im Höllental gesprengt

Weil die Sprengexperten aber befürchteten, dass sich durch die Wucht der Sprengung ein etwa gleich großer Brocken lockern könnte, wurde auch dieser zur Explosion gebracht.

Eine Spezialfirma hatte die Sprengung über mehrere Tage vorbereitet. Es wurden unter anderem Löcher in die beiden Felsbrocken gebohrt und mit rund 50 Kilogramm Sprengstoff gefüllt.

B31 und Bahnstrecke bleiben am Wochenende noch gesperrt

Die viel befahrene Bundesstraße 31 durch das kurvige und enge Höllental im Schwarzwald bleibt auch nach der erfolgreichen Sprengung zunächst komplett gesperrt. Der Autoverkehr zwischen Freiburg und Titisee-Neustadt wird umgeleitet.

Eigentlich wurde der Verkehr über Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und die Spirzenstraße zum Thurner nach Hinterzarten umgeleitet. Wegen eines Arbeitsunfalls in einem Sägewerk ist die Ortsdurchfahrt in Buchenbach allerdings voraussichtlich bis zum Freitagnachmittag gesperrt. Die Polizei rät, die Strecke über Stegen nach St. Peter zu nehmen. Der Schwerlastverkehr sollte die Strecke komplett meiden und das Höllental über die Autobahn umfahren.

Bahnreisende: 50 Minuten länger durch den Schwarzwald

Und auch die Zugstrecke zwischen Himmelreich und Hinterzarten ist voraussichtlich bis einschließlich Samstag gesperrt. Reisende und Pendler werden mit Bussen über Umwege an ihr Ziel gebracht. Sie brauchen laut Deutscher Bahn mindestens 50 Minuten länger, um über den Schwarzwald zu kommen.

Felstürze im Höllental – jetzt „Steinschlag-Saison“

Im Höllental kam es schon öfter zu Felsstürzen. Vor einigen Jahren wurden die Felsen dort aufwendig gesichert.