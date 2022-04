Etwa 63 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, sind an einer Salmonellen-Infektion erkrankt – wir sagen euch, welche Produkte ihr nicht essen solltet, wie gefährlich Salmonellen sind und wo ihr die Schokolade zurückgeben könnt!

Kurz vor Ostern ruft Ferrero vorsorglich ausgewählte Chargen von kinder-Produkten in Deutschland zurück. Die gute Nachricht: Keines der jetzt betroffenen Produkte in Deutschland wurde bis jetzt positiv auf Salmonellen getestet.

Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion ordnet die Gefahr ein:

Es gibt zwar in Deutschland auch sieben Fälle einer Salmonellen-Erkrankung mit genau diesem Erregerstamm, wie er auch in Großbritannien und Frankreich gefunden wurde. Und immer wieder bei den Befragungen kam: Ja, diese Schokoladenprodukte hatte man gegessen. Deshalb forscht man jetzt in diese Richtung. Aber das ist noch kein klarer Zusammenhang, die Quelle ist noch nicht klar identifiziert.

Das Unternehmen Ferrero erklärte, es arbeite mit den Behörden zusammen wegen eines „möglichen Zusammenhangs mit gemeldeten Fällen von Salmonellen“ bei in Belgien hergestellter Schokolade.

Welche Kinderschokolade ist betroffen?

Auf der Seite lebensmittelwarnung.de werden diese Produkte genannt:

kinder Überraschung 3er Pack (3 x 20g)

kinder Schoko-Bons und kinder Schoko-Bons White

kinder Überraschung Maxi 100g

kinder Mini Eggs 100g

kinder Mix Packungen

Salmonellen in Schokolade? Viele Erkrankte

Großbritannien meldete 63 Infektionen, wie die britischen Gesundheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mitteilten. In Frankreich wurden 21 Menschen infiziert. Davon gaben 15 an, die betroffenen Kinder-Produkte gegessen zu haben, wie die Behörden erklärten. Auch in Deutschland, Schweden und anderen europäischen Ländern soll es einige Infektionen gegeben haben.

Sollten Sie eines dieser Produkte besitzen, raten wir Ihnen, es nicht zu verzehren. Bitte bewahren Sie das Produkt auf und kontaktieren Sie unser Verbraucherschutzteam.

Was sind Salmonellen und was richten sie an?

Salmonellen sind Bakterien, die meistens den Magen-Darm-Trakt angreifen. Es gibt aber viele verschiedene Salmonellen-Arten, die zu unterschiedlichen Beschwerden führen. Manche Arten machen gar keine Beschwerden, andere führen zu starken Brechdurchfällen, Fieber, Schwindel und Kopfschmerzen. Oft ist diese Lebensmittelvergiftung nach einigen Tagen ausgestanden.

Salmonellen ist sowas Typisches, was wir uns über Lebensmittel einfangen, wenn sie nicht richtig gekühlt sind, nicht hygienisch astrein sind. Rohes Hackfleisch, die Mayonnaise aus rohen Eiern oder Speiseeis und eben auch in Schokolade. Da reichen schon niedrige Keimzahlen aus, um eine Erkrankung auszulösen. Weil aus der Schokolade die Bakterien meistens lebend bis in den Darm kommen, kann der Magen nichts mehr abwehren.

Gerade Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem können heftiger reagieren. Da kann der Krankheitsverlauf dann auch schwerer sein und länger dauern.

Wer nimmt meine gekaufte Schokolade zurück?

Im Moment arbeitet Ferrero daran, dass der Handel die Produkte möglichst schnell aus den Regalen nimmt, also gar nicht mehr verkauft, erklärt SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen. Den Konzern Ferrero kann man über die Hotline 069 / 665 666-0 erreichen, dort bekommt man weitere Informationen. Es ist noch nicht generell geregelt, dass der Handel die Schokolade auch wieder zurücknimmt, allerdings arbeitet der Konzern auch daran.