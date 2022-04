Ein Feuer in einem Wohnhaus in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) soll ausgebrochen sein, weil ein Mann seine Familienmitglieder mit Benzin übergossen und angezündet hat. Wenige Tage nach der Horror-Tat hat die Polizei den Tatverdächtigen nun festgenommen.

Die beiden Opfer – der Zwillingsbruder und die Mutter des Tatverdächtigen – sind am Leben. Allerdings mit schweren Brandverletzungen. Der 38-Jährige, der die Tat begangen haben soll, ist inzwischen festgenommen. Nach ihm wurde europaweit mit Foto und unter Angabe des Namens und seines Fahrzeugs gefahndet. Einer Passantin war das Auto dann bei Maxzell im Kreis Karlsruhe aufgefallen. Sie verständigte die Polizei. Die fand den Tatverdächtigen in seinem Auto. Auch er hatte schwere Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. Dort wird er von Beamten bewacht.

+++ Tatverdächtiger Dennis B. festgenommen +++ #HorbamNeckar Nach dem Brand eines Wohnhauses mit zwei schwerverletzten Personen am Dienstag in Horb-Talheim ist am Freitag der mit Haftbefehl gesuchte Dennis B. festgenommen worden. https://t.co/i3SBkivRJO https://t.co/V8xCnLv8m1

Brand in Horb-Talheim: Mann soll Mutter und Bruder angezündet haben

Rückblick: Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand nach Horb-Talheim im Landkreis Freudenstadt gerufen. Dort standen die beiden Opfer mit Brandverletzungen vor dem brennenden Haus. Insgesamt 90 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Schon am Abend kam die Vermutung auf, dass das Feuer gelegt worden war. Wenig später lief die europaweite Fahndung an.

Feuer in Horb-Talheim: Hintergründe sind weiter unklar

Das Motiv der Tat ist weiterhin unklar. Durch das Feuer entstand ein Schaden von einer halben Million Euro.