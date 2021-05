Die Flammen waren kilometerweit zu sehen, der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle – und alle Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so die Polizei.

In der Fleischwarenfabrik Adler in Bonndorf im Kreis Waldshut ist ein Feuer ausgebrochen – vermutlich im Raum, in dem die Rauchgase gereinigt werden. Die Feuerwehr Bonndorf ist mit Unterstützung sämtlicher umliegender Feuerwehren und ca. 140 Einsatzkräften im Einsatz, dazu der Rettungsdienst mit dem Ortsverein. Die Brandursache ist unbekannt, die Polizei ermittelt .

Polizei: Alle konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen

Mathias Albicker, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, bestätigte gegenüber SWR3, dass es keine Verletzten gibt. Das Feuer war gegen 10.30 Uhr ausgebrochen, aber alle Personen konnten das Gelände rechtzeitig verlassen.

Der Sachschaden geht in die Millionen. Das mehrstöckige Gebäude ist stark beschädigt – der Brand war am frühen Nachmittag unter Kontrolle. Wegen der starken Rauchentwicklung ist der Bereich weiträumig abgesperrt.

Aktuell ist die Straße L171 bei Bonndorf in beide Richtungen gesperrt.