19 Stockwerke hat das Haus – im zweiten brach das Feuer aus. Wer darüber wohnte, war in Lebensgefahr. Viele schafften es nicht mehr rechtzeitig ins Freie.

Fotos zeigen Feuerwehrleute, die die oberen Stockwerke des brennenden Gebäudes über eine Leiter erklettern. Kraftlosen Kindern wird Sauerstoff verabreicht, nachdem sie aus dem Wohnhaus getragen worden sind. Die Gesichter etlicher Geretteter sind mit Ruß bedeckt: Es sind Bilder einer Katastrophe, die sich von der New Yorker Bronx aus um die Welt verbreiten.

Bronx: Unter den Toten der Feuerkatastrophe sind neun Kinder

Bei einem Großbrand sind dort mindestens 19 Menschen erstickt. Unter den Toten seien neun Kinder, hat ein Feuerwehrsprecher mitgeteilt. Hier eine Videoaufnahme vom Ort der Tragödie:

#BreakingNews 19people including 9children lost their lives & many injured in a fire broke out in Twin Park Apartments #NewYork https://t.co/ekPFwx42R7

Mehrere Menschen kämpfen nach dem Großbrand noch um ihr Leben

Mehr als 60 Menschen sind verletzt worden. 13 von ihnen waren am Abend noch in kritischem Zustand. Laut Feuerwehrchef Daniel Nigro haben die meisten Opfer schwere Rauchvergiftungen erlitten.

Ausgebrochen war das Feuer am Sonntag in den Twin Park Apartments, einem Wohnhaus mit 19. Stockwerken. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie hätten „in jedem Stockwerk Opfer mit Herz- und Atemstillstand vorgefunden und sie hinausgetragen“ , erklärte Nigro.

Defekte elektrische Heizung löste Großbrand aus

Entzündet habe sich das Feuer in einer Maisonettewohnung, die das zweite und dritte Stockwerk umfasst habe, so der Feuerwehrchef. Eine defekte elektrische Heizung sei die Ursache.

LIVE Update: Latest on horrific fire that left 19 dead, 60+ injured in the Bronx https://t.co/wJDegKkwaE

Die Einsatzkräfte hätten die Tür zu der Wohnung offen vorgefunden. Dadurch habe der Rauch schnell nach oben steigen können, obwohl sich das Feuer auf den Bereich um die Wohnung beschränkt habe.

„Wir schauten aus dem Fenster und sahen all die Leichen“

Eine Bewohnerin sagte der New York Post, dass sie in ihrem Wohnzimmer Kaffee getrunken habe, als sie Rauch wahrnahm. „Wir fingen an, Wasser auf Handtücher und auf das untere Ende der Tür zu schütten. Alles war verrückt“ , schilderte sie. „Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir schauten aus dem Fenster und sahen all die Leichen, die sie mit Decken hinaustrugen.“

Eine Nachbarin schildert, wie sie Kinder schreien hörte. Sie selbst sei in ihrer Wohnung gewesen, als sie den Rauch wahrnahm. Zusammen mit ihrer Tochter habe sie im Schlafzimmer gewartet, bis schließlich Feuerwehrleute an die Tür geklopft hätten und mit ihnen das Treppenhaus hinunter gegangen seien.

„Das Schlimme war, als wir die Treppe hinuntergingen und wir eine Leiche sahen und tote Hunde. Wir konnten nichts tun“ , sagte sie.

.@NYCMayor Eric Adams and FDNY Commissioner Daniel Nigro provide an update from the scene of this morning’s 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. Read More: https://t.co/yoWep5bRMV https://t.co/6dMnTED1VA