Brand in Pflegeheim in Reutlingen: Mindestens drei Tote

In einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Reutlingen ist ein Feuer ausgebrochen. Es gibt Tote und Schwerverletzte. Vor Ort: ein Großaufgebot an Rettungskräften.

Bei dem Brand in der Pflegeeinrichtung mit Wohngruppe im baden-württembergischen Reutlingen sind am Abend drei Menschen ums Leben gekommen. Dabei soll es sich um eine 53-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 73 und 88 Jahren handeln. Eine 57-Jährige wurde schwer verletzt. Der leitende Notarzt Jörg-Uwe Renz hatte am späten Dienstagabend bei einer Pressekonferenz am Unglücksort noch von zwei Schwerverletzten gesprochen. Elf weitere Menschen wurden außerdem zur Beobachtung in die Notaufnahme gebracht, um zu untersuchen, ob sie eine Rauchvergiftung haben. Nach der Behandlung wurden sie in eine psychiatrische Fachklinik gebracht und dort weiter betreut. Brandursache bisher unklar Nach ersten Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19:45 Uhr alarmiert. Das Feuer war offenbar im 1. Stock im Gebäude ausgebrochen. Es habe nur in einem Patienten-Zimmer gebrannt, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr. In dem sozialpsychiatrischen Fachpflegeheim leben Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auch pflegerisch versorgt werden.