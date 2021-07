Geheimnisvolles Schweigen bei den Verantwortlichen nach einem gigantischen Feuerball: Was ist in einem Gasfördergebiet im Kaspischen Meer passiert?

Ein gigantischer Feuerball am Himmel, der auf eine riesige Explosion schließen lässt: In Aserbaidschan ist in einem Gasfördergebiet ganz offensichtlich etwas in die Luft geflogen. Von offizieller Seite heißt es aber, es sei alles in Ordnung. Ist das so?

Дополнительные фотографии взрыва в Каспийском море https://t.co/v2uiM0u97U

Passiert ist das in einem Gasfördergebiet im Kaspischen Meer, ganz in der Nähe der Metropole Baku. Ein riesiger Feuerball schießt in den Nachthimmel, schnell gehen Gerüchte um, die Umid-Förderplattform sei in die Luft geflogen.

Gas-Konzern: „Es gab keine Zwischenfälle“

Das war aber nicht so, denn auch von der Plattform aus wurde der Feuerball gefilmt – in einiger Entfernung. Die staatliche aserbaidschanische Fördergesellschaft Socar teilte mit: „Es gab keine Zwischenfälle auf den von Socar kontrollierten Offshore-Feldern und Industriestrukturen. Die Arbeit wird normal fortgesetzt“.

Академия наук 🇦🇿 утверждает, что это извергается грязевой вулкан в Каспийском море! https://t.co/QWUWlrnuDs

Aber was ist dann passiert? Die russische Nachrichtenagentur Ria berichtete, Socar habe eine Schlamm-Eruption als Ursache angegeben. Eine Organisation von aserbaischanischen Ölarbeitern gab an, dass auf einer alten Förderanlage auf dem Gasfeld eine Explosion gegeben habe. Das hat Socar aber dementiert.

Gas aus Aserbaidschan wird nach Europa exportiert

Sicher ist dagegen, dass im Kaspischen Meer die wichtigsten Gasfördergebiete Aserbaidschans liegen. Ein großer Teil des dort geförderten Gases wird nach Europa exportiert.