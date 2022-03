In Ludwigsburg steht noch bis Mai das größte mobile Riesenrad der Welt. Am Freitag (25.2.) leuchtet die 70 Meter hohe Attraktion in Gelb und Blau - den Nationalfarben der Ukraine. Wie an vielen Orten in Baden-Württemberg will man so auch in der Barockstadt seine Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet zum Ausdruck bringen.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Rosar

Bild in Detailansicht öffnen