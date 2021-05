Flick wird nach der Fußball-EM im Sommer Trainer der Nationalmannschaft und damit Nachfolger von Löw. Das hat der DFB bestätigt.

Die Bundestrainer-Nachfolge ist geklärt. Hansi Flick übernimmt wie erwartet die Fußball-Nationalmannschaft und beerbt seinen einstigen Chef und Weltmeister-Trainer Joachim Löw.

Vom FC Bayern München zur Nationalmannschaft

Wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigte, wird der 56-Jährige nach seinem Engagement beim FC Bayern München nach der EM in diesem Sommer das höchste nationale Traineramt übernehmen. Flick erhält einen Vertrag bis ins Jahr 2024. Wer in seinem neuen Trainerteam dabei sein wird, will Flick erst zu seinem Dienstantritt nach EM verkünden.

✍️ Der Vertrag ist unterschrieben: Hansi #Flick wird nach der @EURO2020 neuer Bundestrainer. Willkommen zurück, Hansi! 🇩🇪 ➡️ https://t.co/zQDB9vFeJW #DieMannschaft https://t.co/oCq9AFsSS9

Das erste große Turnier wird für Flick die WM im Spätherbst 2022 in Katar sein. „Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen“ , sagte Flick in einer Pressemitteilung.

Flick: Vom Assistenten zum Trainer zum Bundestrainer

2006 machte ihn Löw nach dem WM-Sommermärchen und der eigenen Beförderung zum Bundestrainer zu seinem Assistenten. Flick begleitete Löw bis zum WM-Titel 2014 in Brasilien als Assistent und taktischer Ideengeber.

Danach stieg er beim DFB zum Sportdirektor auf. 2017 verließ der ehemalige Bayern-Profi überraschend den Verband, um sich eine Auszeit zu nehmen. Ein halbes Jahr später wurde Flick kurzzeitig Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim.

Beim FC Bayern stieg Flick dann 2019 als Co-Trainer von Niko Kovac wieder ein und wurde nach dessen Aus zunächst Interimschef. Als Chef-Trainer bei den Bayern holte er sieben Titeln in 18 Monaten – darunter der Champions-League-Triumph 2020 in Lissabon.