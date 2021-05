Kabarettist Florian Schroeder bei Querdenken-Demo in Stuttgart: „Die totale Meinungsfreiheit“

Kabarettist Florian Schroeder hat bei der Querdenken-Demo in Stuttgart über Meinungsfreiheit und Diktatur-Vergleiche gesprochen. Bei den Demonstrierenden kam das nach anfänglicher Zustimmung überhaupt nicht gut an. Im Hintergrundvideo erklärt er, wie der Auftritt ablief. Im SWR3-Interview erklärt er, was er erreichen wollte.