Auf einem Mannheimer Werksgelände ist am Dienstagnachmittag eine gefährliche Flüssigkeit ausgetreten. 16 Polizisten sollen verletzt sein. Der Einsatz dauert an.

Anwohner in einem Radius von 1.300 Metern rund um die Werfthallenstraße am Mühlauhafen sollen laut Stadt nach wie vor Fenster und Türen schließen und ihre Häuser nicht verlassen. Das betreffe vor allem die Bereiche Jungbusch, Neckarstadt West und Innenstadt.

Einsatz in Mannheim dürfte bis zum Morgen dauern

Seit dem Dienstagnachmittag läuft ein Großeinsatz mit Feuerwehren aus Mannheim, den umliegenden Kommunen und von der BASF (die mit Chemieunfällen Erfahrung hat), unterstützt etwa von Wasserschutz-Polizei und Polizei, Hilfsorganisationen, Technischem Hilfswerk, Hafenamt und Stadtentwässerung.

„Der Einsatz wird vermutlich noch über die Nacht hinweg andauern“ , teilten Stadt und Polizeipräsidium Mannheim gegen 22:30 Uhr gemeinsam mit. Die ausgetretene Flüssigkeit könne giftige und reizende Dämpfe entwickeln, wurde schon am Nachmittag gewarnt.

1:10 Uhr: Fenster geschlossen halten, Evakuierung überflüssig

Christian Specht (CDU), erster Bürgermeister in Mannheim, erklärte dem SWR am späten Abend: „Wir haben innerhalb von zwei Stunden fünf Messstellen in der Stadt etabliert. Die haben nicht angeschlagen.“ Somit sei eine größere Evakuierung nicht notwendig, sondern die Stadt und Feuerwehr hoffe, dass die Gefahr vor Ort eingedämmt werden kann.

Der Unfall hatte am Dienstag sich gegen 15:00 Uhr ereignet, als die Flüssigkeit aus einem Container austrat. Die Folge: Eine gefährliche, 150 Meter hohe, weiße Rauch- beziehungsweise Dampfwolke. Sie bildete sich erst am Abend nach längeren Löscharbeiten zurück.

16 Polizisten mit Atemwegsreizungen

Die 16 verletzten Polizisten – sie waren als Erste am Einsatzort gewesen – hätten Atemwegsreizungen sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sie hätten außerdem über Reizhusten und gerötete Augen geklagt. Zwei Beamte wurden ins Krankenhaus gebracht.

„Die ausgetretene Flüssigkeit ist offenbar explosiv, aber auch stark ätzend für die Schleimhäute“ , erklärte Norbert Schätzle von der Polizei Mannheim dem SWR.

„Ein Geruch, wie wenn man ein Streichholz angezündet hat“ – der SWR hat am Dienstagabend in einer Sondersendung über die Geschehnisse in Mannheim berichtet:

Polizei: Mannheimer Stadtgebiet wenn möglich meiden

Der Verkehr in der Mannheimer Innenstadt kamam Dienstag zeitweise zum Erliegen. Der Bereich um den Handelshafen sowie die Kurt-Schumacher-Brücke über den Rhein wurden gesperrt. Alle Zufahrtsstraßen zum Einsatzgebiet waren auch am späten Abend noch gesperrt.

Verkehrsteilnehmer, die aus dem innerstädtischen Bereich heraus wollten, bat die Polizei, über die Augustaanlage zu fahren. Sofern möglich, sollten Autofahrer das Mannheimer Stadtgebiet meiden. Zeitweise gab es massive Staus. Die Polizei hat bereits am Nachmittag ein Bürgertelefon eingerichtet:

Ausgetretene Flüssigkeit Hydrosulfit wird zum Bleichen verwendet

Bei der ausgetretenen Flüssigkeit soll es sich um Hydrosulfit handeln, das in knapp 200 Fässern in dem Container gelagert war. Hydrosulfit ist ein Hilfsmittel für die Textilindustrie, das beispielsweise zum Bleichen verwendet wird.

Nach jetzigem Kenntnisstand könnte es aufgrund der Produkteigenschaften zu einer Selbstzersetzung gekommen sein, bei der Schwefeldioxid und andere Schwefelsalze freigesetzt wurden, so die Polizei am späten Abend. „Dementsprechend hat man jetzt sukzessiv einen Radius um den Unfallort gezogen.“ Dieser betrage momentan 1.300 Meter.

Die Feuerwehr führte an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet Luftmessungen durch. Die Ergebnisse ergaben bislang keine erhöhten Werte, hieß es weiter. Wer dennoch lang anhaltende Beschwerden verspüre, solle sich in ärztliche Behandlung begeben.