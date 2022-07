An den Flughäfen herrscht Personalmangel. Jetzt kommt auch noch ein Warnstreik bei der Lufthansa dazu – mitten in der Ferienzeit.

Gerade beginnen in Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien – und an den deutschen Flughäfen wird gestreikt. Fast 1.000 Flüge vor allem an den Drehkreuzen in Frankfurt und München fallen aus.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Mitarbeiter des Bodenpersonals aufgerufen, bis Donnerstagmorgen um 6 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Massive Auswirkungen des ver.di Streiks: Nahezu alle Lufthansa Flüge von und nach @Airport_FRA und @MUC_Airport für Mittwoch, 27. Juli, gestrichen. Mehr Informationen auf: https://t.co/36ZLnDB9Yw

Dutzende Lufthansa-Flüge schon am Dienstag ausgefallen

In Frankfurt sind insgesamt 678 Flüge gestrichen worden, wie die Lufthansa mitteilte – 32 davon bereits am Dienstag und 646 am Mittwoch. Betroffen seien voraussichtlich 92.000 Fluggäste.

Am Drehkreuz in München fallen demnach insgesamt 345 Flüge aus, davon 15 bereits am Dienstag und 330 am Mittwoch. Betroffen seien voraussichtlich 42.000 Fluggäste.

Lufthansa: Kapazitäten für Umbuchungen „sehr begrenzt“

Die Lufthansa erklärte, von Streichungen betroffene Fluggäste würden „umgehend“ informiert und nach Möglichkeit auf alternative Flüge umgebucht. „Allerdings sind die dafür verfügbaren Kapazitäten sehr begrenzt“ , warnte die Airline.

An den Flughäfen fehlt ohnehin Personal. Bisher ging jedoch alles einigermaßen glatt.

Streik des Bodenpersonals hat weitreichende Folgen

Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Bodenpersonals der Lufthansa. Aufgerufen sind ganz unterschiedliche Beschäftigtengruppen wie das Schalterpersonal, Flugzeugtechniker oder die Fahrer der riesigen Schlepper, die Flugzeuge am Flughafen auf die richtigen Positionen schieben. Ohne diese Dienstleistungen können die Jets ebenso wenig abheben wie ohne Piloten oder Kabinenpersonal.

Flughäfen in ganz Deutschland von Streik betroffen

Was noch obendrauf kommt: Da die Dienste auch anderen Fluggesellschaften außerhalb des Konzerns angeboten werden, seien auch dort Ausfälle möglich, hieß es bei Verdi. Generell betroffen sind außerdem nicht nur Frankfurt und München, sondern auch Köln, Düsseldorf und Hamburg.

Verdi hat rund 9,5 Prozent mehr Lohn gefordert. Die Gehaltssteigerung müsse mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf 12 Euro die Stunde steigt. Die Lufthansa will da nicht mitziehen. Sie nennt den geplanten Ausstand „unzumutbar“ für Kundschaft und Mitarbeitende.

Vor dem Warnstreik wurde Personal aufgestockt

Systemzusammenbrüche, wie an den Flughäfen in London oder Amsterdam, hatte man in Frankfurt zum Ferienbeginn eigentlich vermeiden wollen. Bislang mit Erfolg: Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport sprach am Samstagvormittag von einem geordneten, stabilen Betrieb mit punktuellen Wartezeiten.

So bekommst du Geld, wenn beim Flug was schiefgeht

Du willst wissen, ob an deinem Flughafen im Moment viel los ist oder es zu Verspätungen kommt? Dann wähle deinen Startflughafen hier aus und du erhältst alle wichtigen Infos dazu:

Und so sieht es auf deiner Flugroute aus: Einfach hier Start- und Zielflughafen angeben:

Bei Ryanair droht Streik ab August

Auch bei Ryanair drohen Streiks. Die spanische Gewerkschaft des Kabinenpersonals, USO, ruft dazu auf, die Arbeit dauerhaft niederzulegen und zwar vom 8. August bis zum 7. Januar jede Woche von Montag bis Donnerstag. Die Gewerkschaft will höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen.

An Flughäfen fehlt das Personal – nicht erst jetzt

Während der Corona-Pandemie, in der der Flugbetrieb weltweit massiv heruntergefahren wurde, haben Airlines und Flughäfen Personal entlassen, viele Mitarbeiter haben sich auch andere Jobs gesucht. Dazu kommen momentan auch noch viele krankheitsbedingte Ausfälle, vor allem durch die gestiegenen Corona-Infektionszahlen.

Schon seit Wochen müssen Reisende viel Zeit an Flughäfen einplanen. Auf die hohe Reisenachfrage dieses Jahr waren die Unternehmen offenbar nicht vorbereitet. Manager räumten Fehler bei der Personalplanung ein. Besonders bei den Sicherheitskontrollen und den Bodenverkehrsdiensten fehlt das Personal, also den Dienstleistern, die Flugzeuge be- und entladen, betanken, reinigen oder Lebensmittel bereitstellen. Dadurch entstehen Passagieren längere Wartezeiten, Flugzeuge heben später ab und Koffer bleiben liegen.

Wer generell darüber diskutieren will, was dafür und dagegen spricht, mit dem Flieger in den Urlaub zu reisen, kann das am Mittwochabend ab 21 Uhr beim SWR-Mixtalk tun (hier der Link zur Anmeldung):