Vor der Küste Costa Ricas ist ein Flugzeug verschwunden. Offenbar ist McFit-Gründer Rainer Schaller mit Angehörigen unter den Vermissten.

Die Maschine kam aus Mexiko und verschwand kurz vor der Küste Costa Ricas plötzlich vom Radar. Während Küstenwache und Luftfahrtbehörde nach dem verschollenen Flugzeug suchen, wird klar, dass sich auch McFit-Gründer Rainer Schaller unter den insgesamt fünf deutschen Vermissten befinden soll.

Vermisstes Flugzeug vor Costa Rica: Schaller samt Familie in dem Flieger

Laut Bild-Zeitung ist Rainer Schaller gemeinsam mit seiner Freundin und deren zwei Kindern sowie einem weiteren Deutschen unter den Vermissten. Die Fitness-Firma mit Sitz in Berlin hat das inzwischen bestätigt.

SWR3-Reporterin Katharina Hopp:

Nachrichten 22.10.2022 E Kleinflugzeug vor Costa Rica verschwunden Dauer 0:35 min Kleinflugzeug vor Costa Rica verschwunden

Laut den Behörden sei die Kommunikation mit der Maschine am frühen Samstagmorgen (18 Uhr Ortszeit) abgebrochen. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste Costa Ricas.

Der Screenshot von Flightradar24.com zeigt die Route des Flugzeuges auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste von Costa Rica. Nach Behördenangaben ist das Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren verschwunden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Flightradar24.com | -

In einem Video auf Twitter bestätigte der Minister für Öffentliche Sicherheit Jorge Torres Carillo, dass es sich bei den Passagieren des Privatflugzeuges um fünf Deutsche handelt. Nach dem Eingang des Notrufes habe man „sofort das interne Protokoll aktiviert, sowohl für die Küstenwache als auch die Luftüberwachung“ , so Torres Carrillo.

Declaraciones del Ministro de Seguridad Pública Jorge Torres @CrAereo @CR_Aviation #DIRSG https://t.co/NJrKbvW6OV

Auf Facebook berichtete Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit, dass gemeinsam mit den Nachbaarstaaten Untersuchungen eingeleitet worden seien.

Esta noche las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública recibieron información acerca de una aeronave ejecutiva...Posted by Ministerio de Seguridad Pública on Friday, October 21, 2022

Vermisstes Flugzeug: Trümmerteile vor Costa Rica entdeckt

Wegen schlechter Wetterverhältnisse waren die Sucharbeiten in der Nacht zunächst eingestellt worden. Am Samstag meldeten Einsatzkräfte, dass sie mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt hätten. Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt, seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, Sitze und eine Tasche gesichtet worden, berichtete der Fernsehsender Teletica unter Berufung auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Costa Rica. Am Flughafen von Puerto Limón wurde eine Kommandozentrale eingerichtet, um die Sucharbeiten zu koordinieren.

Bei der verschollenen Maschine handelt es sich, Medienberichte zufolge, um ein Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti. Die Maschine war am Nachmittag in Palenque im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet.