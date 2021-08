Zwei Kleinflugzeuge stoßen in Schwaben bei klarem Himmel zusammen. Einer der Flieger kann landen – der andere stürzt ab. Wie konnte es dazu kommen?

Bei einem Flugzeugunglückb bei Neu-Ulm in Bayern ist ein 52-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Segelflugzeug in der Luft mit einem anderen Kleinflugzeug kollidiert, teilte die Polizei mit.

Wir kam es zur Kollision?

Der Segelflieger sei abgestürzt, das andere Flugzeug habe auf einem nahegelegenen Flugplatz landen können. In der einmotorigen Maschine saßen nach Polizeiangaben zwei Männer im Alter von 52 und 73 Jahren. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.

Klarer Himmel und freie Sicht

Der Himmel sei klar gewesen, die Sicht eigentlich frei, hatte ein weiterer Sprecher erklärt. „Es war strahlender Sonnenschein“. Beide Flieger waren den Angaben zufolge am Flugplatz Weißenhorn gestartet. Das Wrack des Segelfliegers wurde in der Nacht zum Samstag geborgen – die Ermittler suchten noch nach einem größeren Teil einer Tragfläche. Den einmotorigen Flieger bezeichnete die Polizei als Totalschaden. Die Propellermaschine sei an der rechten Tragfläche „erheblich beschädigt“ worden.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hatte einen Gutachter entsandt, auch ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung kam zur Absturzstelle bei Emershofen, einem Gemeindeteil von Weißenhorn im bayerischen Landkreis Neu-Ulm, die von zahlreichen Beamten abgesichert wurde.