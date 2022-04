134 Menschen sind bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gestorben. Die Aufarbeitung läuft und bringt unglaubliche Details ans Licht: Ein Fax hätte womöglich Schlimmeres verhindern können – doch es fehlte.

Die Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Freien Wähler hat es in sich: Die Integrierte Rettungsleitstelle in Koblenz hatte in der Flutnacht offenbar nur deshalb keine Warnung herausgegeben, weil ein unterschriebener Vordruck aus Ahrweiler fehlte.

Im Audio: Das steht im Antwortschreiben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums.

Nachrichten 25.4.2022 Flutkatatsrophe: Fehlte ein Fax? Dauer 0:38 min

Flutkatastrophe im Ahrtal: Schriftliche Aufforderung zur Warnmeldung fehlte

Denn laut dem Schreiben gilt Folgendes: Die Leitstelle darf nur dann eine Warnmeldung über die Nina-App und an den Rundfunk schicken, wenn eine schriftliche Aufforderung vorliegt. Die muss vom zuständigen Einsatzleiter im Kreis unterzeichnet sein. Dies sei aber weder telefonisch noch per Fax oder E-Mail passiert, hieß es.

Aufarbeitung der Flutkatastrophe: Muss die Koblenzer Bürgermeisterin vor den Untersuchungsauschuss?

Der Obmann der Freien Wähler im Untersuchungsausschuss Stephan Wefelscheid sagte dem SWR, er finde es sehr merkwürdig, dass man in einer Leitstelle auf ein Fax warten würde. Vor allem, weil in der Leitstelle zeitgleich Tausende Notrufe aus dem Ahrtal eingegangen seien.

Die Freien Wähler wollen jetzt die für die Leitstelle verantwortliche Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs vor den Untersuchungsausschuss laden.

Unsere Kollegen von SWR Aktuell haben ein Minutenprotokoll der Flutkatrastrophe im Ahrtal erstellt, dass ihr hier nachlesen könnt.