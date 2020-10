auf Facebook teilen

Zehn Monate lang war das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ festgefroren an einer riesigen Eisscholle durch die Arktis gedriftet. Wissenschaftler konnten so direkt vor Ort über das Klimasystem am Nordpol forschen. Jetzt geht es an die Auswertung.