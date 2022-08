Sie sind wieder da: apokalyptische Bilder von austrocknenden Flüssen in SWR3Land. Schon jetzt führen die Flüsse so wenig Wasser, wie sonst im Spätsommer.

Schon vergangene Woche hat Baden-Württemberg die Wasserentnahme aus zahlreichen Flüssen, Bächen und Seen verboten. Der Grund: Es ist einfach zu wenig Wasser da. Aus den Bergen kommt wegen der Trockenheit nichts mehr in die Bäche und von da in die Flüsse herab. Ähnlich sieht es auch an anderen Orten aus.

Ein Beispiel: die Ahr. Das Flüsschen, das im vergangenen Jahr so viel Unheil über die Menschen an seinen Ufern gebracht hat, ist an seiner Mündung keinen halben Meter mehr breit. Unsere Foto-Galerie zeigt das Drama hier, aber auch im Rhein oder der kleinen Dreisam in Baden-Württemberg:

Rheinschiffe sind höchstens noch halb beladen

Dazu heizen sich die Gewässer bei diesem Wasserstand schnell auf: Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag die erste Warnstufe wegen hoher Gewässertemperaturen ausgerufen. Die Temperaturen der Fließgewässer hätten inzwischen die 25 Grad im Tagesmittel überschritten, so das Umweltministerium.

Hitze und Dürre: Bäche in Region Trier trocknen aus

Wie immer sieht man das Übel auch am Rhein – vor allem in Rheinland-Pfalz. Er ist ein wichtiger Transportweg für Güter wie Getreide, Kohle, Benzin und Heizöl. Flaches Wasser führt zu Zuschlägen auf die Frachtraten und damit zu höheren Kosten für die Frachteigentümer.

Derzeit könnten die Schiffe noch fahren, es hänge aber vom Schiffstyp ab, ob mit 50 oder nur 30 Prozent der Ladung, so ein Sprecher des Wasserschifffahrtsamtes WSA am Mittwoch.

Jeder Tropfen Regen hilft gegen das Niedrigwasser des Rheins

Nach Angaben von Rohstoffhändlern ist der Wasserstand in Kaub so niedrig, dass die Schiffseigner im Rahmen ihrer Verträge die Möglichkeit haben, Transporte zu stornieren, wenn sie glauben, dass ihre Schiffe nicht mehr sicher fahren können. Noch führen sie weiter, seien in Kaub aber oft nur zu 30 Prozent beladen.

Wenigstens hat es in der Nacht auf Donnerstag ein bisschen geregnet. Abschnitte des Südrheins sind dadurch über Nacht um über 30 Zentimeter gestiegen, so dass im Laufe des Donnerstags eine gewisse Entlastung möglich sein würde, hieß es.

Hitze, Dürre, Flut – was uns der Klimawandel wirklich kostet

Schlimmer Wassermangel in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg ist der Sommer zu früh gekommen. Die Gewässer und Grundwasserstände seien schon jetzt vielerorts zu niedrig, meldete die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Montag in Karlsruhe.

Auch das gesamte erste Halbjahr sei dieses Jahr im Südwesten deutlich zu heiß und zu trocken ausgefallen. Von Januar bis Juni fielen nur rund 80 Prozent des Niederschlages, der im langjährigen Mittel für diesen Zeitraum üblich sei. Auch die Lufttemperaturen seien überdurchschnittlich gewesen.

Dreisam bei Freiburg liegt seit Mitte vergangener Woche trocken

Zwei Drittel der Pegel der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) wiesen am Montagvormittag bereits einen Wasserstand auf, der unter dem niedrigsten Wasserstand eines durchschnittlichen Jahres liegt.

Im Oberrhein und der baden-württembergischen Donau liege der Wasserstand inzwischen im Bereich des „Mittleren Niedrigwassers“ . Die Dreisam bei Freiburg sei bereits seit Mitte letzter Woche trocken gefallen. Am Bodensee sei der Wasserstand mehr als 80 Zentimeter niedriger als für die Jahreszeit üblich.

Üblicherweise bildeten sich solche Niedrigwasser eher zum Spätsommer hin aus, so die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.