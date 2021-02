Montag Nachmittag endlich Impftermin mit #AstraZeneca Impfstoff gehabt. In der Nacht zum Dienstag Schüttelfrost, morgens gerädert, in der Praxis wie in Trance gearbeitet. Heute deutlich besser. Liegt evtl. am Vektor - Schimpansen-Adenoviren kennt mein #immunesystem eher nicht. https://t.co/21oxo90Hx2