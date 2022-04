Wird eine Rechtspopulistin neue französische Präsidentin? Oder bleibt Emmanuel Macron im Amt? Erfahrt hier alles Wichtige über die französische Präsidentschaftswahl!

Am Sonntag entscheidet sich in Frankreich, wer Präsident wird. In Europa herrscht deshalb eine gewisse Anspannung. Denn ob Präsident Emmanuel Macron oder seine Herausforderin Marine Le Pen das Rennen macht, ist entscheidend für die europäische Gemeinschaft.

Wahl in Frankreich: Bedeutung für das Elsass und für Südbaden

Die Stichwahl hat wegen der Zeitverschiebung in den ersten französischen Übersee-Gebieten schon begonnen. Sonntag folgt das Festland. Wir stellen euch die beiden Kandidaten nochmal vor!

Wer ist Marine Le Pen?

Wer ist Emmanuel Macron?

Präsident Macron war Ende der Woche in ein ländliches Departement im Süden Frankreichs gereist, wo er vor 5 Jahren in der Stichwahl fast drei Viertel der Stimmen bekam. Herausforderin Marine Le Pen bleibt in ihrer Hochburg im Nordosten des Landes, wo sie ihr letztes großes Wahlkampf-Meeting abgehalten hat. SWR3-Reporterin Stefanie Markert berichtet.

Nachrichten 23.4.2022 Frankreich vor der Stichwahl Dauer 2:58 min

Macron und Le Pen waren aus 12 Kandidaten übrig geblieben

Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen findet in der entscheidenden zweiten Runde der Präsidentschaftswahl statt. In der ersten hatten sich die beiden zwei Wochen zuvor gegen zehn andere Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt. So blieben nun also die Rechtspopulistin Le Pen und Macron übrig, den viele Beobachter politisch als liberal einordnen, auch wenn sich viele nicht einig sind, in welche „Schublade“ genau Macrons Politik denn nun letztlich gehört.

Marine Le Pen (53) ist studierte Juristin. Ihr Vater Jean-Marie Le Pen hatte die Vorgängerpartei gegründet, den Front National (deutsch "Die nationale Front"). Jahrzehntelang polarisierte der Rechtsextremist und Holocaustleugner in Frankreich genauso wie heute seine Tochter: Die einen hassten ihn, andere verehrten ihn.

Marine Le Pen EPA

Seine Tochter übernahm 2011 von ihm die Parteiführung. Mittlerweile hat sie die rechtsextreme Partei umbenannt in Rassemblement National (RN), was auf deutsch in etwa „Nationale Versammlung“ bedeutet. Marine Le Pen ist dreifache Mutter.

Emmanuel Macron (44) wurde als eines von drei Kindern eines Professors und einer Kinderärztin geboren. Später absolvierte er unter anderem ein Studium an einer der renommierten Verwaltungshochschulen Frankreichs mit Sitz in Straßburg. Sie haben schon mehrere spätere Präsidenten hervorgebracht und gelten als Elite-Hochschulen, was auch Angriffsfläche für Populisten bietet.

Emmanuel Macron im Wahlkampf picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Als politisch liberaler Politiker musste er sich immer wieder den Vorwurf anhören, er wirke mit seinen politischen Aussagen auf manche Wähler arrogant, beispielsweise auf Arbeiter. Macron ist mit Brigitte Macron verheiratet, die früher seine Lehrerin war. Dementsprechend liegt zwischen beiden ein Altersunterschied von 25 Jahren.

Paris: Zusammenstöße mit Polizei bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen

2017 traten Macron und Le Pen schon einmal gegeneinander an

Bereits bei der Präsidentschaftswahl 2017 hatte es ein Duell zwischen den beiden gegeben. Umfragen vor der jetzigen Wahl hatten aber vorausgesagt, dass Macron diesmal keinen so großen Vorsprung haben würde wie damals. Nach einer am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts Ipsos kam Macron zu diesem Zeitpunkt auf 57,5 Prozent, Le Pen auf 42,5 Prozent, also ein Unterschied von 15 Prozentpunkten. In den Tagen zuvor war der Abstand kleiner, als die beiden Rivalen etwa zehn Punkte auseinander gelegen hatten.

"Ich muss sagen, es bereitet mir schlaflose Nächte"