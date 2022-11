per E-Mail teilen

Drei Mal ist eine Frau in St. Gallen von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Sie wollte vermutlich nur kurz etwas ausladen, dann wurde die Steigung der Straße einer Frau in St. Gallen zum Verhängnis: Während sie bei laufendem Motor ausstieg, machte sich das Auto selbstständig.

Drei Mal überfahren: Auto rollt vor und wieder zurück

Das Auto rollte die Steigung rückwärts. Die Frau habe sich daraufhin hinter das Fahrzeug gestellt und versucht, es aufzuhalten, so die Polizei. Nach einigen Metern aber fiel sie hin und wurde von ihrem Auto überrollt. Das Auto rollte rund 40 Meter rückwärts und kollidierte mit einem anderen Auto, das am Straßenrand parkte. Dadurch setzte sich das Auto wieder vorwärts in Bewegung und überrollte die Frau ein zweites Mal.

Als das Auto daraufhin gegen den Bordstein fuhr, rollte es wieder rückwärts. Die 45-Jährige wurde ein drittes Mal überrollt. Danach kollidierte das Fahrzeug mit einem Holzzaun und kam zum Stillstand.

Drei Mal von eigenem Auto überrollt: Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Die Frau wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Sie kam unter anderem mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Obwohl mehrere Zeugen den Unfall beobachten konnten, ist laut Polizei noch nicht klar, warum sich das Auto – ein Automatikwagen – in Bewegung gesetzt hat. Der Wagen wurde zur genaueren Untersuchung sichergestellt.