Dorothy Fideli strahlt, als sie sich den weißen Schleier aufsetzt, kichert und lacht. Und schreitet dann am Rollator zur Hochzeit mit dem liebsten Menschen, den sie hat: Sich selbst, sagt sie verschmitzt. Wir zeigen euch die Braut!

Man könnte denken, die Geschichte hat auch etwas Tieftrauriges. Findet die Lady denn keinen Partner oder eine Partnerin? Aber irgendwie verfliegt dieser Gedanke, wenn man das Hochzeitsvideo der 77-Jährigen Dorothy Fideli sieht. Dem amerikanischen Onlinemagazin Today hat sie ihre Geschichte erzählt: Sie habe alles andere in ihrem Leben getan, aber nie in weiß und groß geheiratet. Und das wäre jetzt einfach dran! „Ich war nervös, aber dann war ich wirklich glücklich“ , beschreibt sie ihre Gefühle an diesem Tag.

„Ich bin an dem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem es nur noch um mich geht“

Die alte Dame bat Rob Geiger, den Hausverwalter ihres Altersheims, die Zeremonie durchzuführen. Er sagte sofort ja: „Sie ist eine unglaubliche Frau und voller Leben, sie hat immer an andere gedacht.“ Als Dorothy Fideli den Altar betrat, so sagt sie im Interview, feierte sie ihre Liebe zu jemandem, der durch dick und dünn für sie da war: sich selbst!

Am 13. Mai heiratete Fideli in einer emotionalen und symbolischen Zeremonie im Kreise von Nachbarn, Freunden und Familie. Ihre Tochter Donna Pennington unterstütze sie, half ihrer Mutter das Kleid aussuchen, kochte für die Gäste und dekorierte speziell für den Anlass den Gemeinschaftsraum der Seniorenresidenz O’Bannon Terrace in Ohio mit Blumen und Luftballons. Es gab eine zweistöckige weiße Torte, die mit roten Rosen verziert war sowie herzförmige Kekse und Fingersandwiches in Form von Hochzeitsglocken.

Ich bin an dem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem es nur noch um mich geht. Meinen Kindern geht es allen gut, und meinen Enkelkindern auch, einer von ihnen wird ein Baby bekommen. Also bin ich an der Reihe, das zu tun, was ich tun möchte.

Ihre erste Hochzeit war unromantisch

Freunde und Bekannte erzählen, die alte Dame war schon immer etwas besonders, hatte viele wilde Ideen und hat vieles geschafft. Unter anderem habe sie sich erst vor ein paar Jahren selbst das Lesen beigebracht. „75 Jahre lang konnte sie nicht lesen“ , erzählt der Hausverwalter des Altersheims, Geiger. „Die Leute haben sich deswegen über sie lustig gemacht und sie niedergemacht.“ Als Fideli beschloss, sich selbst das Lesen beizubringen, erzählte sie niemandem, woran sie arbeitete, und blieb bis in die frühen Morgenstunden wach, um zu lernen, sagte Geiger. Dann schockierte sie Geiger eines Tages, indem sie in seinem Büro Papierkram las: „Ich sagte: ‚Dottie, du liest diese Formulare!'. Er sei „sehr stolz“ auf das, was Fideli erreicht habe.

