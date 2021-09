Ein Radfahrer ist Freiburg vollkommen ausgetickt: Mit einem Kartoffelsack auf dem Kopf hat er in die Luft und vor Passanten geschossen – glücklicherweise wohl nur mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Geschichte aus Freiburg klingt kurios und beginnt schon am frühen Mittwochmorgen. Gegen 2:30 Uhr ist ein Fahrradfahrer mit einer anderen Gruppe auf dem Geh- und Radweg in der Sundgauallee in Streit geraten. Kurz zuvor soll der Radler auch zwei 20-Jährige aus der Gruppe mit seinem Fahrradlenker gestreift haben.

Der Mann und die Gruppe geraten in Streit. Die Auseinandersetzung bleibt allerdings verbal. Nach Drohungen und Beleidigungen fährt der Radfahrer schließlich davon.

Mann kehrt mit Schreckschusspistole und Kartoffelsack auf dem Kopf zurück

Dann eskaliert die Lage: Der Radfahrer kehrt nur kurze Zeit später in die Sundgauallee zurück. Diesmal hat er allerdings einen Kartoffelsack auf dem Kopf – zur Vermummung – und eine Pistole in der Hand. Damit schießt er mehrfach in die Luft und dann auch vor die Personengruppe auf den Gehweg. Anschließend fährt er in Richtung Bürgerhaus davon. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat.

Freiburger Polizei sucht nach dem Mann mit Kartoffelsack

Nachdem der Mann unerkannt entkommen konnte, sucht die Polizei ihn. Sie hat folgende Beschreibung herausgegeben:



ca. 25-30 Jahre alt

ca. 180 cm groß

dünne Figur

braune kurze Haare

weißer Pulli

schwarze Shorts

hellhäutig

schwarzes Mountainbike

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter der Nummer 0761-882-4221 zu melden.