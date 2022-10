per E-Mail teilen

Der Gemeinderat hat entschieden: Ab dem kommenden Schuljahr soll in den Kantinen der Freiburger Kitas und Grundschulen kein Fleisch oder Fisch mehr auf den Teller kommen.

Mit 27 Stimmen dafür und 14 dagegen wurde der Vorschlag der Stadt Freiburg im Gemeinderat angenommen. Er hatte zuvor schon heftige Kritik geerntet, unter anderem von Elternbeiräten.

Vegetarisches Einheitsmenü ab kommendem Schuljahr

Zudem werden die Preise für Schulessen vom Schuljahr 2023/24 an schrittweise erhöht, beschloss der Gemeinderat ebenfalls am Dienstagabend. Die Stadt schränkt die Auswahl beim warmen Mittagessen vor allem aus Kostengründen ein. Bisher gibt es in Freiburg zwei Essensvarianten, wobei auch Fleisch und Fisch auf die Teller kommen.

Auf längere Sicht sei es möglich, die Regelung mit dem Einheitsmenü auch auf weiterführende Schulen anzuwenden. Der Anteil von Bio-Produkten bei der Schul- und Kita-Verpflegung soll auf 30 Prozent steigen – bisher sind es 20 Prozent.

BW-Agrarministerium kritisiert Freiburger Veggie-Beschluss

Das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium hat den Beschluss der Stadt Freiburg kritisiert. Kinder sollten die Möglichkeit haben, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und sich auszuprobieren, teilte das Ministerium mit. Und zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch. Dem Ministerium sei keine andere Stadt oder Kommune im Land bekannt, die eine komplett fleischlose Kost in Kitas und Schulen anbiete.

Ministerium kritisiert Freiburger Beschluss zu Schulessen

Brauchen Kinder Fleisch?

Bei dem Beschluss der Stadt geht es um das Schulessen – beim Frühstück und Abendessen sowie an Wochenenden können Kinder nach wie vor zu Hause Fleisch oder Fisch essen. Komplett vegan oder vegetarisch muss also kein Freiburger Kind auskommen, wenn es nicht will.

Wie wichtig ist Fleisch eigentlich in der Ernährung für Kinder? Gar nicht mal so sehr, erklärt SWR-Ernährungsberaterin Sabine Schütze:

Nachrichten 19.10.2022 Wie wichtig ist Fleisch für die Kinderernährung? Dauer 0:59 min Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion erklärt, wie gut Kinder auch ohne Fleisch auskommen können.

Uni Mainz: Erste fleischfreie Mensa

Diese Woche ging das Semester an der Uni Mainz wieder los – erstmals mit einer Mensa, in der nur fleischfreie Kost angeboten wird. Die rein vegan/vegetarische „Mensa Bambus“ befindet sich im Georg-Forster-Gebäude auf dem Campus. „ Wir wollen mit unserem starken fleischfreien Angebot einen Beitrag dazu leisten, unsere eigene Klimabilanz als Studierendenwerk zu verbessern und zugleich unseren Gästen zeigen, wie lecker, gesund und vielfältig vegane und vegetarische Küche sein kann “, wirbt die Geschäftsführerin des Studierendenwerks Mainz, Alexandra Diestel-Feddersen, gegenüber der Zeitschrift Sensor. Erziehen wolle man damit aber niemanden. Wer lieber Fleisch essen möchte, kann das in den anderen Mensen noch tun.

Ist Fleisch essen schlecht fürs Klima?