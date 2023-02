per E-Mail teilen

Am Donnerstagmorgen sind in Freiburg zwei Straßenbahnen aufeinandergeprallt. Bei dem Crash wurden auch Kinder verletzt.

Halb neun am Morgen: Es herrscht Berufsverkehr – und viele Schülerinnen und Schüler sind auf dem Weg zum Unterricht. Im Stadtteil Weingarten im Freiburger Westen knallen zwei voll besetzte Straßenbahnen aufeinander.

Mindestens 13 Verletzte bei Straßenbahnunfall

Nach Polizeiangaben befanden sich insgesamt 39 Schulkinder zu dem Zeitpunkt in den beiden Bahnen der Linien 3 und 5. 13 Menschen wurden demnach bei der Kollision verletzt, darunter auch Kinder. Ein Mann musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Feuerwehr war er beim Zusammenprall aus der Straßenbahn geschleudert worden.

Eine Bahn wurde bei dem Crash im Gelenkteil auseinandergerissen und entgleiste. Wegen des Unfalls kam es auf zwei Linien zu Störungen. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte mehrerer Hilfsorganisationen und zwei Notärzte eingesetzt.

War eine Weiche an der Kollision schuld?

Was zu dem Unglück führte, ermittelt die Verkehrspolizei. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich eine Weiche. Deshalb spielten Weichenstellung und Signalanzeigen bei den Ermittlungen eine zentrale Rolle, so die Polizei. Weder technisches noch menschliches Versagen werde ausgeschlossen. In unmittelbarer Nähe gebe es auf der Strecke Bauarbeiten, sagte der Betriebsleiter der Freiburger Verkehrs AG, Johannes Waibel, der Deutschen Presse-Agentur.