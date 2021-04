Karlsruhe ist wieder zur fahrradfreundlichsten Großstadt Deutschlands gewählt worden. Beim Fahrradklima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) schaffte es die Stadt zum zweiten Mal an die Spitze.

Bei dem Test wurde die Zufriedenheit der Fahrradfahrer in etwa1.000 Städten erfasst. Rund 30 Fragen umfasste der Fragebogen. Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion fasst zusammen:

Was macht Karlsruhe in Sachen Radfahren besser als andere? Dauer 0:57 min

Breiter Fahrradstreifen in Karlsruhe: „Auf dem fühlt man sich sicher“

Die Radfahrerinnen und Radfahrer sind mit dem Fahrradklima in Karlsruhe also ziemlich zufrieden – auch was die Infrastruktur und die Sicherheit vor Ort angeht. Was die Menschen sonst noch am Fahrradklima in Karlsruhe begeistert?

Einige Städte in Rheinland-Pfalz bei Fahrradfahrern nicht so beliebt

Was die Zufriedenheit der Radfahrer in Rheinland-Pfalz angeht, sieht es laut ADFC nicht so gut aus. Koblenz zählt demnach zu den fahrradunfreundlichsten Großstädten Deutschlands.

Landau punktet in Sachen Fahrrad als „Aufholer“

Landau hat es diesmal trotzdem auf die Liste der 25 bundesweiten Gewinner geschafft. Die Pfälzer holen bei den Städten mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 50.000 als „Aufholer“ den ersten Platz. In dieser Kategorie geht es nicht um Bestnoten, sondern um die beste Entwicklung. Die Stadt Landau konnte ihre Note im Vergleich zum letzten Test deutlich optimieren – von 4,2 auf 3,6.

Den Fahrradklima-Test gibt es seit 1988. Er ist nicht repräsentativ, gilt aber als Stimmungsbarometer. Nach Angaben des ADFC ist dies die größte Umfrage zur Zufriedenheit von Radfahrern weltweit. Er wird alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt.