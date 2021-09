Fridays for Future ist weltweit auf die Straßen gegangen. Greta Thunberg trat in Berlin auf und rechnete mit der Regierung ab.

„Ihr müsst wählen gehen, aber das ist nicht genug“ , rief die Gründerin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, tausenden Menschen vor dem Reichstagsgebäude zu. „Wir wollen Änderung, wir fordern Änderung, wir sind Änderung.“ Thunberg warf Deutschland vor, weltweit der viertgrößte CO2-Emittent zu sein und nannte Deutschland einen der größten „Klima-Schurken“ .

Hier seht ihr Auszüge der Rede von Greta Thunberg:

Luisa Neubauer ist das deutsche Gesicht der Klimabewegung - sie trat mit Greta Thunberg in Berlin auf.

Tausende Menschen demonstrieren in Berlin

Zwei Tage vor der Bundestagswahl forderte die Bewegung Fridays for Future bei der Demonstration durch das Regierungsviertel in Berlin von Politik und Parteien, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und den Ausstieg aus der Kohle bis 2030 umzusetzen. „Leere Worte“ müssten endlich in „konkrete Taten“ umgesetzt werden, um die Zukunft der kommenden Generationen zu schützen, hieß es.

Trotz Corona-Pandemie: Fridays for Future zurück auf der Straße

Insgesamt waren für Freitag rund um den Globus 1.500 Veranstaltungen geplant, in Deutschland laut Veranstalter allein an mehr als 470 Orten.

Klimawandel: Ist überhaupt noch etwas zu retten?

Zehntausende wollen auch bei Klimaprotesten im Südwesten auf die Straße gehen

In ganz Baden-Württemberg nahmen zehntausende Personen teil. So lief der Tag in Freiburg:

In Stuttgart zogen laut Polizei mehrere Tausend durch die Innenstadt. Die Veranstalter sprachen von 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

In Rheinland-Pfalz waren unter anderem Aktionen in Koblenz und in Mainz geplant. Dort sind 1.000 Teilnehmer angemeldet.

UN: „Die Welt ist auf einem katastrophalen Weg“

Lehrerverband kritisiert Teilnahme am Aktionstag während der Unterrichtszeit

Der Deutsche Lehrerverband kritisiert die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am globalen Klimastreik während der Unterrichtszeit. Man lehne ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen aufgehoben wird, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gefährde die politische Neutralität des Staates, der für den Schulbetrieb verantwortlich sei. „ Darf man dann auch bei einer Demo gegen den Welthunger, für den Frieden in der Welt, für die Befreiung Palästinas oder gegen 'Überfremdung' schulfrei nehmen? “, fragte Meidinger.

Die Bildungsgewerkschaft GEW in Baden-Württemberg befürwortet hingegen die Klimaproteste. Sie forderte Schülerinnen und Schüler dazu auf, daran teilzunehmen. Von den Schulleitungen verlangt sie im Gegenzug, den Kindern und Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. GEW-Landeschefin Monika Stein sagt dazu: „ Ich bin davon überzeugt, dass die Schulleitungen konstruktive Lösungen finden, wenn sich Schülerinnen und Schüler an den Streikaktionen beteiligen. Harte Strafen und Bußgelder sind nicht angemessen. “

Das grün-geführte Kultusministerium zeigte Verständnis für das Engagement. Allerdings könne der Protest auch am Nachmittag stattfinden, wo er zumeist nicht mit der Schulpflicht kollidiere.