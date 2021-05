Ein Ende der frostigen Tage ist nah, aber vorher heißt es noch einmal Vorsicht. Und das nicht nur im Straßenverkehr.

Autofahrer und Fußgänger müssen sich am Dienstagmorgen nochmals auf schwierige Straßenverhältnisse, Glatteis, Regen und Schnee einstellen. Die frostigen Tage sind dann zwar erst einmal vorbei – Grund ist der Ausläufer eines kräftigen Atlantiktiefs, der allmählich wärmere Meeresluft heranführt.

Eisglätte macht vielen zu schaffen

Doch zuvor wird es stellenweise schwierig: Schon für die Nacht zum Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach im Osten und Süden gebietsweise mit gefrierendem Regen oder Sprühregen mit Glatteis gerechnet. Zurecht: Die Polizeistationen meldeten in der Nacht etliche Glätteunfälle. Ein Schneechaos wie in der vergangenen Woche blieb jedoch aus.

Noch deutlich heftiger ist die Lage derzeit in den USA:

Schnee und Frost - Millionen Menschen in Texas ohne Strom https://t.co/AvmKFNotGh #USA #Texas #Winter #Stromausfall

Vor allem im Norden Deutschlands hatten Schnee und Glätte den Verkehr am Montag und in der Nacht zum Dienstag stark behindert: In mehreren Landesteilen Niedersachsens kam es zu glättebedingten Unfällen.

Die A7 wurde von der Anschlussstelle Göttingen bis zum Rasthof Göttingen in Fahrtrichtung Süden am Abend für einige Zeit gesperrt. Die Streufahrzeuge der Autobahnmeisterei waren im Dauereinsatz, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere schwere Unfälle durch Eisregen

Die A21 bei Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein wurde in der Nacht ebenfalls gesperrt. Dort hatte sich ein Lastwagen quergestellt und beide Fahrbahnen in Richtung Süden blockiert. Im brandenburgischen Kreis Oberhavel wurde ein Polizist bei einem Autounfall auf der A10 verletzt. Er hatte am Abend nach einem glättebedingten Lkw-Unfall Absperrungen entfernt und wurde dabei von dem Wagen erfasst.

Auf der B71 zwischen Hemslingen und Brockel kam ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 29-jährige am Nachmittag bei einsetzendem Eisregen die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Vorsicht vor zugefrorenen Gewässern!

Eine Unfallserie im hessischen Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) ging dagegen glimpflich aus: Auf spiegelglatter Fahrbahn krachte dort ein Rettungswagen in ein parkendes Auto. Die hinzugezogene Feuerwehr und ein Streufahrzeug gerieten ins Rutschen und krachten an der Unfallstelle ebenfalls in Fahrzeuge. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht, die Polizei schätzte den Sachschaden auf 211.000 Euro.

Aufpassen, heißt es jetzt aber auch bei Ausflügen zu Fuß: nämlich bei den vielen zugefrorenen Wasserflächen. In den nächsten Tagen könnte das Betreten von zugefrorenen Seen und Flüssen wegen den zu erwartenden Plusgraden deutlich dramatischere Folgen haben, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Wer die Tragfähigkeit von Eisflächen dennoch falsch einschätzt und einbricht, oder beobachtet, wie andere einbrechen, erfährt hier, was man dann tun soll.

Kreis Ravensburg: 29-Jähriger bricht ins Eis ein und stirbt

Am Montag starb ein 29 Jahre alter Mann bei Schlier (Kreis Ravensburg). Er war beim Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen Weiher eingebrochen – rund 50 Meter vom Ufer entfernt. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, starb er noch am Montagabend im Krankenhaus.

Ein 60-Jähriger hatte dem jungen Mann helfen wollen und war dabei selbst ins Eis eingebrochen. Passanten zogen den verunglückten Helfer ans Ufer. Der 29-Jährige wurde erst von einem Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Wasser geholt und dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.