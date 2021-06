Die 59. Saison der Fußball-Bundsliga startet gleich mit einem Kracher: Rekordmeister Bayern München trifft auf Borussia Mönchengladbach. Unser Überblick für den kommenden Spielplan.

Titelverteidiger Bayern München eröffnet am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach die 59. Saison der Fußball-Bundesliga. Das hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag erklärt, als sie die neuen Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga präsentiert hat.

⚽️🗓️✔️ Die Spielpläne 2021/22 der #Bundesliga und 2. Bundesliga sind ab sofort verfügbar. Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga bestreiten @borussia und der @FCBayern (13.08.), in der 2. Bundesliga @s04 und der @HSV (23.07.). Zu den Spielplänen ⬇️

Danke für die Hinweise 🙏 Jetzt sollte alles stimmen. https://t.co/v2Ktfc0SaN

Hier gibt es den kompletten Spielplan der Ersten Fußball-Bundesliga

So sehen die Begegnungen des ersten Spieltags aus

Der erste Spieltag der kommenden Saison läuft vom 13. bis 15. August. Folgende Partien sind angesetzt:

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

Union Berlin - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

FSV Mainz 05 - RB Leipzig

FC Augsburg - TSG Hoffenheim

Arminia Bielefeld - SC Freiburg

1. FC Köln - Hertha BSC

Wann ist Winterpause in der Fußball-Bundesliga?

Nach dem 17. Spieltag (17. bis 19. Dezember) geht die Bundesliga in eine kurze Winterpause, der Spielbetrieb wird ab dem 7. Januar 2022 wiederaufgenommen.

Gibt es wieder „Englische Wochen“?

In der kommenden Saison ist nur eine „Englische Woche“ vorgesehen. Sie ist am 16. Spieltag von 14.-15. Dezember.

Wann ist der letzte Spieltag?

Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen.

Wann ist das DFB-Pokalfinale?

Das DFB-Pokalfinale 2022 findet sieben Tage nach dem letzten Spieltag im Berliner Olympiastadion statt.

Wer wird Meister?

Das ist natürlich die große Frage. Der FC Bayern peilt seine zehnte deutsche Meisterschaft in Folge und die 32. insgesamt an. Ob das aber wirklich so kommt, sehen wir am 14. Mai 2022. Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen.

Und wie sieht es in der zweiten Bundesliga aus?

„Hoffentlich bekommen wir das Eröffnungsspiel“, hatte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel zuletzt gesagt. Und das hat sein Verein auch jetzt bekommen: Zum Auftakt der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga gibt es ein echtes Traditionsduell zweier langjähriger Erstligisten: Dann empfängt der FC Schalke 04 den Hamburger SV.

Der Startschuss für die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga fällt schon am 23. Juli (20.30 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel, also drei Wochen vor Beginn der 1. Liga (13. August). In der 2. Bundesliga wird der letzte Spieltag am 15. Mai 2022 ausgetragen.

Der Spielplan für die Zweite Fußball-Bundesliga