7:45 Uhr

Sportschau: Behörde genehmigt Pyrotechnik bei EM-Eröffnungsshow

Die UEFA darf bei der EM-Eröffnungsfeier in München Pyrotechnik einsetzen. Das hat die zuständige Behörde genehmigt, berichtet die Sportschau. Es werde keine Einschränkungen geben, heißt es. Die Stadt München hatte erstmal Bedenken wegen der geplanten Show am Freitag. Dabei soll auch viel Feuerwerk und Pyrotechnik zum Einsatz kommen – das ist in deutschen Stadien eigentlich verboten.

Geplant sind laut UEFA:

60 Feuerwerkskörper , die um das Spielfeld aufgestellt und abgebrannt werden sollen

, die um das Spielfeld aufgestellt und abgebrannt werden sollen 10 Rauchtöpfe in bunten Farben, die an zwei Stellen des Stadions benutzt werden

in bunten Farben, die an zwei Stellen des Stadions benutzt werden 60 weitere pyrotechnische Gegenstände, die Personen in ihren Händen zünden sollen