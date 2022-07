Die deutschen Fußballerinnen setzen ihren Siegeszug bei der EM fort: Im Endspiel von Wembley warten nun die Gastgeberinnen höchstpersönlich.

Bereit für Wembley – die deutschen Fußballerinnen um Alexandra Popp spielen bald um den EM-Titel. Mit 2:1 (1:1) besiegten sie die Französinnen am Mittwochabend in Milton Keynes. Torschützin in beiden Fällen: Kapitänin Popp. Es waren ihr fünftes und sechstes Tor im Turnier.

Hier die Zusammenfassung im Video:

Sonntag um 18:00 Uhr startet das EM-Finale mit den DFB-Frauen

Noch auf dem Rasen versammelte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Stars zur Einstimmung auf das große Endspiel in Londons legendärem Stadion am Sonntag (18:00 Uhr unserer Zeit/ARD und DAZN). Dann geht es gegen Gastgeber England.

„Das wird ein großartiges Fußball-Fest“ , glaubt Voss-Tecklenburg:

Popp: „Haben wieder eine Wahnsinnspartie gespielt“

„Um ehrlich zu sein, kann ich es gar nicht in Worte fassen. Wir haben wieder eine Wahnsinnspartie gespielt“ , sagte Popp nach dem 2:0 gegen Frankreich im ZDF.

Wir sind so unfassbar glücklich, kein Schwein hat mit uns gerechnet, und wir stehen jetzt im Finale gegen England vor 90.000 – ganz ehrlich, etwas Schöneres gibt es nicht.

Eigentor von Keeperin Frohms

Vor 27.445 Zuschauern hatte Deutschland zwar den ersten Gegentreffer überhaupt in diesem Turnier kassiert – ausgerechnet durch ein Eigentor von Keeperin Merle Frohms (44.) nach der Führung durch Popp (40.). Die sorgte dann in der zweiten Halbzeit per Kopf (76.) aber erneut für ausgelassenen Jubel.

Klopp schickte DFB-Frauen Botschaft vor dem Spiel

Eine Videobotschaft von Jürgen Klopp hatte Voss-Tecklenburg zuvor noch in die Spielbesprechung einfließen lassen – und für zusätzliche Motivation gesorgt: „Jetzt weiß man, dass ich eine bestimmte Art von Fußball mag“ , sagte Liverpools Star-Trainer da. „Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass ich euren Fußball liebe.“