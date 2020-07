André Schürrle hat überraschend sein Karriereende verkündet und die Fußball-Branche zum Abschluss deutlich kritisiert. Er spricht offen über Druck und Einsamkeit.

„Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr“, sagte André Schürrle im Interview mit dem Spiegel.

Im Fußballgeschäft zähle nur die Leistung auf dem Platz. Dabei dürften Verletzlichkeit und Schwäche zu keinem Zeitpunkt existieren, so Schürrle.

Schürrle: „Die Tiefen wurden immer tiefer“

Schürrle sagte auch, er habe sich in der vergangenen Zeit oft einsam gefühlt. Die Tiefen wurden demnach immer tiefer, die Höhepunkte immer weniger.

Als Konsequenz daraus verkündete er jetzt das Ende seiner Karriere – mit erst 29 Jahren. Am Mittwoch löste er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund auf. „Die Entscheidung“, betonte er, „ist lange in mir gereift“.

2014 in Brasilien Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft

Schürrle kam im Sommer 2016 für etwa 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und absolvierte in zwei Jahren 51 Pflichtspiele für den BVB. In den vergangenen beiden Jahren wurde er zunächst für eine Saison an den FC Fulham verliehen und zuletzt an Spartak Moskau.

Zuvor hatte er beim FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen, dem FC Chelsea und dem VfL Wolfsburg gespielt.

Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Schürrle 2014 in Brasilien Weltmeister. Im Finale gegen Argentinien bereitete er den 1:0-Sieg-Treffer von Mario Götze in der Verlängerung vor.