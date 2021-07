Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) findet es historisch, was er und seine Amtskollegen beim Treffen der G20-Finanzminister beschlossen haben. Aber was bringen die Pläne?

Vizekanzler Scholz erklärte bei dem Treffen der G20-Finanzminister in Venedig: „ Das wird die Welt besser machen .“ Tatsächlich gehörte er auch zu den treibenden Kräften dieser Reform.

Globale Mindeststeuer: Das steht drin

Konkret soll es ein Zwei-Säulen-Modell geben. Die eine Säule ist, dass die Konzerne nicht mehr dort Steuern zahlen, wo sie ihren Hauptsitz haben. Künftig sollen mindestens 15 Prozent Steuern fällig werden, egal, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Liegt der Steuersatz in einem Land bei 15 Prozent, im Mutterland des Unternehmens aber höher, kann der Heimatstaat die Differenz fordern. Damit soll es sich nicht mehr lohnen, Gewinne in Steueroasen zu verschieben.

Bei der zweiten Säule geht es darum, wer was kriegt. Denn Werbeklicks oder Verkäufe übers Internet bringen satte Gewinne – auch in Ländern, in denen die Unternehmen manchmal gar nicht vertreten sind. Deswegen sollen die Steuereinnahmen hier gerechter verteilt werden. Wie genau, wissen alle Beteiligten aber noch nicht.

Die G-20 Staaten haben sich heute alle hinter die globale #Mindeststeuer gestellt. Endlich können sich große Konzerne nicht mehr ihrer Steuerpflicht entziehen. Dafür habe ich lange gekämpft. Jetzt geht es an die Umsetzung, damit die Steuer ab 2023 greifen kann. https://t.co/ocJeCDtw9H

Wen trifft die globale Mindeststeuer überhaupt?

Die Regel soll nur für Konzerne mit einem Mindestumsatz von 20 Milliarden Euro und einem Gewinn von zehn Prozent der Erlöse gelten. Das sind weltweit schätzungsweise weniger als 10.000 Unternehmen. Ganz vorne dabei: Amazon, Apple, Google, Facebook und Microsoft.

Welche Probleme macht die globale Mindeststeuer?

132 von 139 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wollen bei der globalen Mindeststeuer mitmachen. Das sind zwar die wirtschaftlich bedeutenderen, aber längst nicht alle Länder der Welt.

Und auch wenn einige als Steueroasen bekannte Länder zugestimmt haben, gibt es allein in der EU drei Länder, die nicht mitziehen wollen: Irland, Estland und Ungarn. Kein Wunder, schließlich sind niedrige Steuersätze ihr Geschäftsmodell. Olaf Scholz ist zwar überzeugt, die drei „ auf Linie “ zu bringen, aber sicher ist das nicht.

Doch selbst wenn es gelingt – auch in Zukunft kann jedes Land weiterhin seine eigenen, auch niedrigeren Steuersätze festlegen. Im Unterschied zu heute kann das Heimatland des Unternehmens dann die Differenz zum Mindeststeuersatz von 15 Prozent verlangen. Das ist aber in den Augen der Kritiker nicht gerecht. Denn die globale Mindeststeuer trifft vor allem Großkonzerne – und die sitzen überwiegend in den ohnehin schon reichen Industrieländern.

Gibt es durch die globale Mindeststeuer mehr Steuergerechtigkeit?

Außerdem gibt es schon Ausnahmen – für die Finanzbranche und die Rohstoffindustrie. Die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje Tillmann (CDU), kritisiert daher, dass die Ausbeutung der Entwicklungsländer eher noch verfestigt würde. Zwar zahlen die großen Konzerne etwas mehr Steuern – aber für mehr Steuergerechtigkeit sorgt das nicht unbedingt.

Letztlich ist auch nicht gesagt, dass findige Staaten die Großkonzerne nicht mit anderen Vorzügen locken. Ob Ansiedlungsprämien, niedrigere Sozialabgaben, weniger Grundsteuern oder Zulagen für Forschung – der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.